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  • 11.10.24, 12:54

Идет подача заявок на конкурс «Предприятие с самым устойчивым развитием в странах Балтии»

К участию в конкурсе на звание предприятия с самым устойчивым развитием в странах Балтии – Baltic Sustainability Awards – приглашаются все эстонские предприятия и организации, всячески способствующие устойчивому развитию и выступающие за устойчивый образ жизни и внедрение изменений. Награды будут вручаться в 11 категориях, заявки на участие можно подавать до 17 октября, сообщается в пресс-релизе.
Цель конкурса, который проводится уже в четвертый раз, выразить признание устойчивым инициативам в Эстонии, Латвии и Литве, которые становятся примером при формировании более экологичного и устойчивого будущего.
  • Цель конкурса, который проводится уже в четвертый раз, выразить признание устойчивым инициативам в Эстонии, Латвии и Литве, которые становятся примером при формировании более экологичного и устойчивого будущего. Foto: Shutterstock
По словам руководителя по ответственному предпринимательству Rimi Катрин Батс, в Эстонии много подходящих кандидатов, которых она надеется увидеть в этом году среди участников конкурса: «Эстонские организации уделяют все больше внимания устойчивому развитию, но лишь 1% положительных примеров доходит до общественности. Однако на примере других возникают новые идеи. Я надеюсь и в этом году увидеть на конкурсе, объединяющем все страны Балтии, много успешных эстонских предприятий».
Цель конкурса, который проводится уже в четвертый раз, выразить признание устойчивым инициативам в Эстонии, Латвии и Литве, которые становятся примером при формировании более экологичного и устойчивого будущего.
Всего в этом году будет 11 категорий: экономика замкнутого цикла, инновация, смягчающая климатический кризис, энергетические технологии, социальные инициативы, городское развитие, биологическое разнообразие и его охрана, транспорт и движение, инновация в пищевой промышленности, регенеративное сельское хозяйство, симбиоз производства и промышленности. Человеку, который подает положительный пример устойчивого потребления, будет присвоен титул амбассадора изменений.
К участию приглашаются как предприятия, исходящие в своей деятельности из устойчивого использования энергии и/или ресурсов, так и социальные и экономические инициативы, способствующие повышению качества жизни и созданию более безопасной и экологически чистой жилой среды. Заявки на конкурс можно подавать до 17 октября через сайт.
Ходатайства будет оценивать жюри, в состав которого войдут эксперты из разных европейских стран. Процессом оценивания будет руководить методический партнер премии, ведущая бизнес-консалтинговая фирма EY Baltic.
В 2023 году на конкурс Baltic Sustainability Awards было подано впечатляющее количество заявок. 240 из них были признаны успешными, и затем жюри, состоявшее из 52 человек, выбрало по 3 финалиста в семи категориях. Из эстонских предприятий в финал вышли десять: CompAct (вдохновляет людей совершать более устойчивый выбор на работе), Kwota (занимается сокращением углеродного следа при производстве материалов), Ringo Eco (многоразовая посуда), FudLoop (шкафы для продуктов питания), The Rewear Company (платформа по прокату детской одежды), Solarstone (солнечные панели, которые выглядят, как обычная крыша), Impact Day (главное событие в устойчивом мировоззрении), R8 Technologies (программное обеспечение для контроля климата в зданиях) и Bikeep (умные велопарковки).
Конкурс Baltic Sustainability Awards, обращающий внимание на предприятия, организации, стартапы и лидеров в области устойчивого развития, организуют латвийская компания по управлению инновациями Helve, Rimi Baltic, а также EY Baltic, Ignitis Group, Schneider Electric, CleanR Grupa и Eleport.
Вручение наград пройдет 26 ноября в рижском кинотеатре Splendid Palace, за церемонией можно будет следить в прямом эфире через интернет. На следующий день, 27 ноября, состоится конференция, посвященная важнейшим темам устойчивого развития.

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