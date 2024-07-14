    FT: Изменения климата вызывают рост цен на продукты и беспокоят центральные банки

    Глобальное потепление снижает урожайность как на зерновых полях, так и в оливковых рощах.Фото: Andras Kralla

    Изменяющиеся погодные условия снижают урожайность и сокращают запасы, что может стать постоянным источником инфляции, пишет Financial Times.

    Шестьдесят лет назад, когда бабушка и дедушка Джузеппе Дивита открыли оливковую мельницу в Кьярамонте-Гульфи на Сицилии, климат этого итальянского острова был идеальным для производства оливок.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Инвесторы оценивают последствия покушения на Трампа. Биткойн уже вырос
«Нам не угнаться за ростом зарплат». Один из крупнейших работодателей Синди сокращает большинство сотрудников
ФБР установило личность стрелявшего в Трампа
Эпицентр
«Смотреть футбол дома – это для бедных!» Фанаты наполняют кассы баров
Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.
Болельщикам не в радость смотреть футбол в четырех стенах, так что Чемпионат Европы для баров – это как жаркий день для продавцов мороженого.
Все большие материалы
Инвестор
Pfizer продвинулся в разработке средства для похудения, акции отреагировали ростом
Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.
Производитель лекарств Pfizer сделал следующий шаг к захвату части прибыльного рынка – компания продвинулась в разработке средства для похудения, пишет Bloomberg.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: компетентен ли Михал, Rail Baltic – мертворожденный проект? И почему жители Эстонии политиков в грош не ставят?
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают нового премьер-министра и его предложение затянуть пояса госбюджета на три года, кризис в СМИ, раздувание бюджета и откладывание сроков Rail Baltic, а также отчет ОЭСР, где говорится, что жители Эстонии не доверяют нашим политикам и подозревают их в коррупции.
Все подкасты ДВ
Mнения
10 лет назад RMK тайком «ухаживал» за фирмой Кирьянена. Слабо повторить фокус публично?
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Менеджеров Центра управления лесным хозяйством (RMK), в 2013-2014 годах заключавших непубличные соглашения с Graanul Invest Рауля Кирьянена ради строительства нового крупного предприятия, хочется одновременно обругать за непрозрачность работы и похвалить за эффективное «ухаживание» за строптивым инвестором, считает журналист ДВ Алексей Шишкин.
Все мнения
Интервью
Мальчик, мечтавший о жизни рантье, стал self-made миллионером
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Двадцать лет постоянных инвестиций, разнообразных профессий и использования всех возможностей для заработка сделали из молодого человека, мечтавшего о жизни рантье, инвестора с портфелем в десять миллионов евро.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект