Деловые ведомости
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  • 13.10.24, 14:26

Бесстрашный руководитель выставила мафию за дверь: оружием меня не напугать

Многолетнему руководителю обувной компании Samelin Лейде Кикка на протяжении своей карьеры пришлось принимать смелые и рискованные решения. Она не только выгоняла за дверь вооруженных мафиози, но и выплачивала бандитам долги убитого сотрудника.
Безумная смелость и острый язык – эти качества характеризуют руководителя Samelin Лейду Кикка и по сей день.
  • Безумная смелость и острый язык – эти качества характеризуют руководителя Samelin Лейду Кикка и по сей день. Foto: Liis Treimann
По словам Кикка, она – прирожденный оптимист, иногда даже наивный оптимист: «Для меня нет ситуаций, которые невозможно решить. И, возможно, именно поэтому некоторые неудачи были особенно болезненными». Кикка верит в то, что все люди честные и добрые. «И когда я в ком-то разочаровываюсь, мне жаль саму себя, и я чувствую, что меня обманули дважды», – рассказала она в эфире радио Äripäev.

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