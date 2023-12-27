Йоаким «Яша» Пухк был не только одним из самых богатых предпринимателей Таллинна, но и бывшим революционером, дипломатом, первым эстонцем в руководстве международного Олимпийского комитета. Фото: Алена Ценно

Эпицентр

Алексей Шишкин

28 декабря 2023 в 7:12

Бомбы, мельницы, авто: кем были братья Пухк, «некоронованные короли Эстонии»?

«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.

Уже в конце XIX века фамилия Пухк была известна в деловом мире Эстляндской и Лифляндской губерний. Торговец зерном и мукой, хозяин мельниц и спичечной фабрики в Вильянди Йохан Яак Пухк был одним из первых предпринимателей-эстонцев, сумевших сколотить крупное состояние. При этом похвастаться высоким происхождением основатель бизнес-империи не мог. Он родился в сельском приходе Суур-Яани, в нынешнем уезде Вильяндимаа. Там же жили его предки, еще дед предпринимателя Тынис Пухк, судя по прозвищу Müller, был простым мельником.

Братья Пухк, слева направо: Йоаким, Эвальд, Александр, Вольдемар, Эдуард Пухк, 1930-е. Фото: Muis.ee

У Йохана Яака было восемь детей, шесть сыновей, один из которых умер в детстве, и две дочери, Мария и Эльфрида. В 1913 году было зарегистрировано акционерное общество J. Puhk & Pojad. Фирма сумела удержаться на плаву в Первую Мировую войну, пережить смерть основателя в 1917 и крушение Российской Империи. Уже во времена республики про отпрысков Йохана Яака стали говорить, что «у пяти братьев в карманах лежит бюджет Эстонии». Имелся в виду их огромный капитал и бизнес-связи, охватывающие сразу многие отрасли местной экономики.

Кстати, в аристократы Пухки тоже выбились. Мария Пухк, старшая дочь Йохана Яака, вышла замуж за офицера императорской армии, Александра фон Веймарна, из дворянского остзейского рода. После революции она трудилась стоматологом в Риге.

Имена из древних легенд

Йохан Яак Пухк сделал состояние на производстве спичек, торговле мукой и зерном. Его сыновья Йоаким, Эдуард, Вольдемар, Александр и Эвальд сохранили его дело, покупая, перерабатывая и перепродавая продовольствие в Эстонии, Латвии и Финляндии, но со временем значительно расширили бизнес. В 1924 году братья начали приобретать акции акционерного общества «Ильмарине», управлявшего машиностроительным заводом в Таллинне. Названное в честь бога-кузнеца из эстонских и финских легенд, предприятие существовало с середины XIX века и славилось квалифицированными рабочими и инженерами. Вот только после крушения Российской Империи число заказов резко уменьшилось, часть цехов простаивала.

Общий вид завода «Ильмарине» между 1927 и 1941 годами. Фото: ajapaik.ee

К 1931 году Пухки выкупили 94% акций предприятия. При этом фирме J. Puhk & Pojad принадлежала только треть «Ильмарине», остальные находились в персональном владении членов семьи. Генеральным директором завода стал Вольдемар Пухк, в 1918-1919 годах занимавший пост министра торговли и промышленности Эстонии, а затем трудившийся послом в Берлине.

При нем завод стал выпускать железнодорожные рельсы, детали конвейеров, технику для шахт, трактора, дорожную технику и другие металлические изделия, ориентируясь в основном на внутренний рынок. Кроме того, «Ильмарине» функционировал в качестве фабрики для «отверточной сборки» – иностранные заводы поставляли на предприятие все узлы и комплектующие, а местные рабочие монтировали из них готовую технику. Например, на заводе Пухков собрали грейдеры стокгольмской фирмы Vägmaskiner.

Первый собранный в Эстонии, на заводе «Ильмарине» грейдер, 1928 год. Фото: Eesti Maanteemuuseum

В 1927 году рядом с комплексом зданий «Ильмарине», выстроенных еще при прежнем владельце предприятия Федоре Виганде, по заказу фирмы J. Puhk & Pojad был сооружен новый мукомольный завод «большая мельница Пухков», макаронная фабрика и грандиозный элеватор высотой 45 метров, спроектированный архитектором Ойгеном Хаберманном. Башня элеватора Пухков была вторым по высоте не религиозным зданием Таллинна, на символические полметра уступая башне Длинный Герман замка Тоомпеа. Многие сорта продукции новой мельницы Пухков тоже носили имена из финского эпоса «Калевала» и эстонского «Калевипоэг»: Kalew, Sampo, Kungla, Taara.

Еще одной важной частью бизнеса Пухков было посредничество при продаже иностранных товаров в Эстонии – прежде всего, автомобилей, аксессуаров и деталей к ним. Будучи эксклюзивным представителем фирмы Chevrolet, торговый дом J. Puhk & Pojad стал крупнейшим в Эстонии продавцом машин. Рядом с заводом «Ильмарине» работал автосалон фирмы. Она устраивала показательные автопробеги и участвовала в выставках. Отделения J. Puhk & Pojad, торгующие самыми разными товарами, были открыты во многих городах страны.

Выставка-продажа автомобилей под маркой J. Puhk & Pojad. Фото: Ajapaik.ee

С машинами связан и еще один нашумевший эпизод в карьере братьев Пухк – автомобильное путешествие 1931 года. Еще в 1929 году специально для Александра Пухка на семейном заводе был построен автодом на шасси грузовика Chevrolet. Бизнесмен охотно колесил на необычной машине по Европе, а в 1931 году вместе с эстонскими писателями Фридебертом Тугласом и Карлом Астом совершил вояж через весь континент: из Таллинна в Финляндию, затем северным сухопутным путем в Швецию, Норвегию далее кораблем в Данию, Германию и Францию. Закончили они путь в Париже, откуда через Германию, Литву и Латвию вернулись на родину.

Все путешествие протяженностью в 9000 км подробно освещали эстонские и международные газеты, оно стало отличной рекламой для фирмы Пухков и продукции завода «Ильмарине».

Из революционеров в капиталисты

Пять братьев совместно управляли разросшимся семейным делом, но первую скрипку играл все-таки старший – Йоаким Пухк. Он был одним из самых авторитетных предпринимателей страны, учредителем и председателем правления торгово-промышленной палаты Эстонии, членом международного Олимпийского комитета и первым эстонцем в правлении этой организации. О степени влияния старшего Пухка может свидетельствовать тот факт, что он участвовал в закрытом заседании государственного совета, предшествующем подписанию в сентябре 1939 года договора о взаимопомощи с СССР. Того самого, который вылился затем в оккупацию Эстонии советскими войсками.

В ту пору Йоаким Пухк не питал иллюзий относительно намерений советской власти. Жену и детей коммерсант отправил в Хельсинки, опасаясь последствий прихода Красной армии. Впрочем, вскоре они вынуждены были вернуться в Таллинн. Началась Зимняя война, и на финскую столицу посыпались «хлебные корзины Молотова» – советские авиабомбы. Пухки вновь воссоединились в пока еще мирной Эстонии. Йоаким рассчитывал, что даже при худшем сценарии ему позволят уйти от дел и вести жизнь фермера на собственном хуторе Пикавески, где он с годами и без того стал проводить все больше времени.

На мельнице фирмы J. Puhk & Pojad, упаковка муки Kalew, 1930-е. В ту пору многие слова знакомые нам с буквой V писались через W. Наример, Wabariik. Фото: meediateek.ee

Вполне может быть, что надежды Пухка питал и собственный опыт «красной» юности. Ведь, когда отец отправил в 1904 году 16-летнего Йоакима или просто Яшу, как его называли в семье, в Ригу, в коммерческое училище, тот усвоил не только навыки торговли и ведения бухгалтерии. Старший из братьев Пухк вошел в кружок местных социалистов.

«Первые листовки на эстонском языке, появившиеся в Риге, были изготовлены в квартире моего отца, от которого мы держали это в секрете. Квартира, где я жил, с 1904 года была местом встреч латвийских и эстонских социал-демократов», – вспоминал позднее сам Йоаким Пухк. Среди его рижских знакомых был в том числе Александр Кесккюла, левый активист, который в годы Первой Мировой стал немецким тайным агентом в революционной среде. Некоторые историки даже называют именно Кесккюла инициатором отправки в 1917 году из Германии в Россию знаменитого «пломбированного вагона» с Лениным и его соратниками.

Но эти события еще далеко впереди, пока разгоралась только первая революция 1905 года. Йоаким Пухк принял в ней живое участие. Юноша толкал речи перед фабричными рабочими, помогал доставлять в Ригу оружие и нелегальную литературу. На спичечной фабрике отца Пухка в Вильянди он прятал небольшие бомбы для еврейской самообороны, с помощью которых балтийские иудеи отгоняли от своих домов ультраправых погромщиков. Кстати, в изготовлении этих бомб Яша лично принимал участие.

Одиночная тюрьма «Кресты», в которой содержался Йоаким Пухк в 1907-1909 годах. Фото: Pastvu.com

После того как революционное движение было подавлено, Пухк, опасаясь ареста, бежал в Тарту, а затем в Таллинн. Но и в Эстонии он продолжал борьбу, пытаясь организовать побег задержанных революционеров из следственной тюрьмы. Закончилось это, впрочем, плачевно. Самого Йоакима задержали прямо на улице, судили и отправили в тюрьму на 3 года. Срок он отбывал в «Крестах» в Петербурге в 1907-1909 годах.

Вернувшись в Эстонию, Йоаким остепенился, включился в бизнес отца и сделался образцовым капиталистом. Но идеям социализма он тоже сочувствовать не перестал. Много лет Пухк спонсировал Социал-демократическую рабочую партию Эстонии, в 1930-х на хуторе Пикавески проходили встречи левых молодежных обществ. Также бизнесмен поддерживал идею общего европейского рынка. Он был лично знаком с одним из основоположников евроинтеграции, философом Рихардом Куденхове-Калерги и даже написал предисловие к эстонскому изданию его книги «Тоталитарное государство – тоталитарный человек».

Сотрудники фирмы J. Puhk & Pojad на рождественском корпоративе, 1931 год. Фото: ajapaik.ee

Магнаты сгинули в тюрьме

С приходом советских войск в Эстонию положение местных капиталистов стало крайне опасным. Все предприятия Пухков были национализированы, в 1940 году сгорел архив фирмы, погибло большинство документов. Трое из братьев Александр, Эвальд и Йоаким были арестованы в августе того же года. Репрессий избежал только Эдуард Пухк, в 1934 году переехавший в Финляндию и управлявший тамошней частью семейного бизнеса. Пятый брат – Вольдемар – скончался в 1937 году.

Трех арестованных коммерсантов и их семьи вывезли в Россию, поместив их в лагеря и тюрьмы Кировской области. Александр и Эвальд погибли уже в 1941 году. А бывшего революционера, руководителя торгового дома Йоакима Пухка по одним данным расстреляли 14 сентября 1942 года в Кирове, осудив по печально известной 58-й статье «контрреволюционная деятельность». Жен, детей и внуков братьев Пухков принудительно поселили в том же северном регионе. Лишь много лет спустя им удалось вернуться в Эстонию.

После окончания Второй Мировой войны в советских газетах фамилию коммерсантов упоминали исключительно в негативном ключе. Вот, например, что писала газета «Советская Эстония» 11 февраля 1946 года: «Фирма "Яак Пухк и сыновья" распоряжалась в Эстонии, как хотела. В ее руках была сила – деньги. Одним из владений братьев Пухк, этих некоронованных королей буржуазной Эстонии, был завод "Ильмарине". Редко входили рабочие в помещение конторы завода. Обычно это было связано с неприятностями. Например, когда Пухк, имея мало заказов, отпускал часть рабочих "по домам"». Речь в репортаже шла о целиком подконтрольных властям выборах в совет народных депутатов. Автор заметки делал вывод, что рабочие «Ильмарине» поддерживают коммунистов, «чтобы исчезнувшие из нашей жизни братья Пухк никогда больше не вернулись».

Элеватор при мельнице Пухков в Каламая до и после поджога 1941 года. Фото: ajapaik.ee

Кстати, сам завод, в советское время сделавшийся одним из флагманов машиностроительной отрасли ЭССР, уцелел вопреки указаниям властей. В 1941 году, когда к Таллинну приближались немецкие войска, завод было приказано взорвать. Но, благодаря усилиям сотрудников, часть производства удалось спасти от разрушения. Уничтожен был только знаменитый элеватор-небоскреб и мельница рядом с ним. При этом в статье та же газета «Советская Эстония» за декабрь 1945 года в разрушении завода обвиняет немцев.

А вот что материал под заголовком «Новые владельцы "Ильмарине"» рассказывает о работе предприятия при братьях Пухк: «Братья Пухк систематически снижали заработную плату. Делали они это ловко и нагло сокращали большую часть рабочих, а через неделю-две, нанимали их снова, но предлагали уже более низкую заработную плату. Рабочим некуда было деваться, кругом безработица, и они, скрепя сердце и проклиная кровососов, шли к станкам. Советская власть передала "Ильмарине" его законному владельцу – эстонскому народу».

Со временем «Ильмарине» был переведен из центра Таллинна на улицу Мустамяэ, где были построены новые заводские здания. В 1999 году в исторических корпусах предприятия на бульваре Пыхья, 21B была открыта гостиница Hestia Hotel Ilmarine. В 1993 году в Эстонии вновь начали вести дела внуки Эдуарда Пухка, преуспевшие в Финляндии и построившие там мощные мукомольные предприятия. Продукты их фирмы под маркой Veski Mati и сейчас можно найти на полках эстонских супермаркетов.

Потомки братьев Пухк заметны в эстонской культуре и политике. Например, певец и один из видных членов партии «Зеленые Эстонии» Пеэтер Кабер приходился родным внуком расстрелянному в Кирове Йоакиму Пухку.