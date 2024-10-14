Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран

Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние, передает DW.
- Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон (слева направо). Foto: The Royal Swedish Academy of Sciences
Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Награду им присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.
Дарон Аджемоглу родился в армянской семье в Стамбуле, окончил Галатасарайский лицей, получил степень бакалавра в Йоркском университете, степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. Саймон Джонсон родился в британском городе Шеффилд, окончил Оксфорд, получил степень магистра в Манчестерском университете, а доктора – в Массачусетском технологическом институте (MIT). Джеймс Робинсон – британец, получивший степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, магистра – в Уорикском университете, а доктора – в Йельском университете. В настоящее время Аджемоглу и Джонсон работают в MIT, а Робинсон – в Чикагском университете.
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, помимо прочего, выступили соавторами известной книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty).
Нобелевская премия по экономике в 2023 году была вручена американке Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.
Лауреаты Нобелевской премии в других дисциплинах
В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за «открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов». Премии по физике за «фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей» удостоились Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады.
Нобелевку по химии вручили Дэвиду Бейкеру из США и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за изучение структур протеинов. Лауреатом премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, а премию мира присудили Японскому совету организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.
Похожие статьи
Нобелевский комитет назвал имена обладателей премии по физике – в 2004 году лауреатами стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон, пишет «Медуза»
.
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии. Награду в 2023 году присудили Каталин Карико и Дрю Вайсман за «открытия, касающиеся модификаций нуклеозидных оснований, которые позволили разработать эффективные мРНК-вакцины против COVID-19».
Лауреатом Нобелевской премии мира за 2023 год стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, выступающая за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму.
В Стокгольме объявили обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. В 2023 году награду присудили Клаудии Голдин из США «за исследования роли женщин на рынке труда».
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.
Последние новости
Ханс Луйк хотел купить портфель
Сейчас в фокусе
Владелец: решение далось нелегко