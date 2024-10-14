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  • 14.10.24, 15:47

Нобелевскую премию по экономике присудили за исследование влияния институтов на экономическое процветание стран

Нобелевскую премию по экономике 2024 года присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние, передает DW.
Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон (слева направо).
  • Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон (слева направо). Foto: The Royal Swedish Academy of Sciences
Лауреатами Нобелевской премии по экономике в 2024 году стали ученые из США Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон. Награду им присудили за исследование о том, как формируются институты и как они влияют на благосостояние.
Дарон Аджемоглу родился в армянской семье в Стамбуле, окончил Галатасарайский лицей, получил степень бакалавра в Йоркском университете, степень магистра и доктора в Лондонской школе экономики. Саймон Джонсон родился в британском городе Шеффилд, окончил Оксфорд, получил степень магистра в Манчестерском университете, а доктора – в Массачусетском технологическом институте (MIT). Джеймс Робинсон – британец, получивший степень бакалавра в Лондонской школе экономики и политических наук, магистра – в Уорикском университете, а доктора – в Йельском университете. В настоящее время Аджемоглу и Джонсон работают в MIT, а Робинсон – в Чикагском университете.
Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон, помимо прочего, выступили соавторами известной книги «Почему одни страны богатые, а другие бедные» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty).
Нобелевская премия по экономике в 2023 году была вручена американке Клаудии Голдин за исследования положения женщин на рынке труда. Голдин собрала данные более чем за 200 лет, представив полный отчет о доходах женщин и их участии в рынке труда на протяжении этого времени, проанализировав, как и почему изменились гендерные различия в доходах и уровне занятости населения. Ее исследования объясняют причины сохраняющегося гендерного разрыва на рынке труда. Также Голдин показала, что доступ к противозачаточным таблеткам сыграл важную роль на рынке труда, предоставив женщинам больше возможностей для построения карьеры.
Лауреаты Нобелевской премии в других дисциплинах
В 2024 году лауреатами Нобелевской премии по медицине стали американские ученые Виктор Амброс и Гэри Равкан за «открытие микроРНК и исследование их роли в посттранскрипционной регуляции экспрессии генов». Премии по физике за «фундаментальные открытия и изобретения, лежащие в основе машинного обучения с помощью искусственных нейронных сетей» удостоились Джон Хопфилд из США и Джеффри Хинтон из Канады.
Нобелевку по химии вручили Дэвиду Бейкеру из США и британцам Демису Хассабису и Джону Джамперу за изучение структур протеинов. Лауреатом премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган, а премию мира присудили Японскому совету организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки Nihon Hidankyo.

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