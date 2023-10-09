Нобелевскую премию по экономике присудили «за исследования роли женщин на рынке труда»
Клаудия Голдин. Фото: TT NEWS AGENCY
В Стокгольме объявили обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году. В 2023 году награду присудили Клаудии Голдин из США «за исследования роли женщин на рынке труда».
В 2022 году Нобелевскую премию по экономике вручили Бену Бернанке, Дугласу Даймонду и Филипу Дюбвигу «за исследование финансовых кризисов и работы банков», пишет «Медуза».
«Ее исследования раскрывают причины изменения этой роли и указывает на основные преграды на пути к гендерному равенству», — сообщили в академии.
Голдин стала всего третьей женщиной из 93 лауреатов за 55-летнюю историю премии.
Премия по экономике имени Альфреда Нобеля закрывает нобелевскую неделю. Торжественная церемония вручения всех Нобелевских премий, кроме премии мира, пройдет 10 декабря в Стокгольме. В тот же день в Осло состоится награждение премией мира — в 2023 году ее лауреатом стала правозащитница из Ирана Наргиз Мохаммади.
Нобелевская премия по экономике — единственная, не указанная в завещании изобретателя динамита. Официально она называется премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля, передает
Русская служба Би-би-си.
В 1968 году в честь своего 300-летия центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег на то, чтобы учредить еще одну премию — по экономической науке. В настоящее время она составляет 10 млн шведских крон.
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