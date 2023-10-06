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6 октября 2023 в 13:15









Нобелевскую премию мира присудили правозащитнице из Ирана Наргес Мохаммади

Наргес Мохаммади. Фото: Scanpix

Лауреатом Нобелевской премии мира за 2023 год стала правозащитница из Ирана Наргес Мохаммади, выступающая за права женщин и заключенная властями страны в тюрьму.

Премией ее удостоили за «борьбу против угнетения женщин в Иране и продвижение прав человека и свободы для всех», пишет DW

Мохаммади – вице-президент Центра правозащитников в Иране. За последние 20 лет власти Ирана неоднократно отправляли ее в тюрьму за выступления против режима, а также за свою журналистскую и правозащитную деятельность. В поддержку Мохаммади неоднократно выступали мировые лидера и международные организации.

В Иране Мохаммади была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы.

В 2021 году власти Ирана приговорили ее к 2,5 года лишения свободы и 80 ударам плетью за «антигосударственную пропаганду». Amnesty International называет ее узницей совести. В общей сложности в Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

«Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения. Она поддерживает борьбу женщин за право жить полноценной и достойной жизнью. Эта борьба по всему Ирану сопровождалась преследованиями, тюремным заключением, пытками и даже смертью. Она борется за свободу выражения мнений и право на независимость, а также против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело. Требования свободы, высказанные демонстрантами, касаются не только женщин, но и всего населения», – заявили в Нобелевском комитете.

В 2022 году Нобелевская премия была вручена правозащитникам из России, Беларуси и Украины: российское правозащитное общество «Мемориал», украинская общественная организация Центр Гражданских Свобод и основатель белорусского правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.

Одним из двух лауреатов Нобелевской премии мира в 2021 году стал главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов. Вместе с ним премию вручили филиппинской журналистке Марии Рессе. Муратов и Ресса представляют всех журналистов, борющихся за этот идеал «в мире, где демократия и свобода прессы сталкиваются со все более неблагоприятными условиями», подчеркнули в комитете.