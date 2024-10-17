Риски на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть. Как это скажется на стоимости топлива?
На прошлой неделе на фоне спекуляций о том, что Израиль может атаковать нефтяные месторождения Ирана в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, цена на нефть на мировом рынке достигла октябрьского максимума.
На этой неделе, однако, влияющие на поставки нефти риски начали уменьшаться, что в ближайшие недели может сказаться и на цене топлива в Эстонии, прокомментировал руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.