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  • 17.10.24, 11:43

Риски на Ближнем Востоке привели к росту цен на нефть. Как это скажется на стоимости топлива?

На прошлой неделе на фоне спекуляций о том, что Израиль может атаковать нефтяные месторождения Ирана в связи с напряженностью на Ближнем Востоке, цена на нефть на мировом рынке достигла октябрьского максимума.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Liis Treimann
На этой неделе, однако, влияющие на поставки нефти риски начали уменьшаться, что в ближайшие недели может сказаться и на цене топлива в Эстонии, прокомментировал руководитель по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрек Сасси.

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