Назад 06.09.24, 17:22 Аналитики ожидают новую волну роста цен Инфляция, поддерживаемая ростом цен на услуги, несколько сдерживается падением цен на энергоносители. В то же время на внутреннем рынке цены растут несмотря на спрос или стоимость сырья, и в следующем году ожидается новый скачок.

Цены в продуктовых магазинах реагируют парадоксально: снижение спроса приводит к росту цен. Foto: Andras Kralla

В августе цены выросли на 3,2% в годовом сравнении. По словам аналитика Банка Эстонии Сулева Перта, подешевевшие энергоносители помогли сдержать рост цен. Цены на них снизились на 2,9% за год, и без их учета потребительская корзина стала бы дороже на 4,4% по сравнению с прошлым годом.

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