Назад 22.10.24, 17:01 Таллинн заключает новый договор с TLT: цель – 500 000 пассажиров в день и нулевые выбросы CO2 На своем сегодняшнем заседании горуправа дала Таллиннскому департаменту транспорта разрешение заключить с AS Tallinna Linnatransport (TLT) договор на десять лет, цель которого – предлагать и развивать в столице современную, удобную и качественную услугу общественного транспорта, сообщается в пресс-релизе.

Автобусы AS Tallinna Linnatransport. Фото иллюстративное. Foto: Liis Treimann

«Сегодня почти треть жителей города добираются до основного пункта назначения на общественном транспорте – этот показатель необходимо увеличить до 50 процентов. Для этого мы инвестируем более ста миллионов евро в модернизацию подвижного состава и инфраструктуры, обновим сеть маршрутов и найдем возможность повысить скорость движения общественного транспорта, – сказал мэр Таллинна Евгений Осиновский. – В то же время продолжится работа над уменьшением экологического следа общественного транспорта. Мы не будем закупать новые транспортные средства, потребляющие ископаемое топливо, а к 2035 году весь наш общественный транспорт станет климатически нейтральным».

По словам вице-мэра по вопросам транспорта Кристьяна Ярвана, город ежедневно работает над тем, чтобы за те же деньги в Таллинне было больше общественного транспорта. «Поэтому то, что мы предусмотрели возможность открыть рынок пассажирских перевозок в Таллинне для частного сектора, имеет знаковое значение. Бóльшая конкуренция обеспечит лучшие цены и качество», – подчеркнул он.

Член правления Tallinna Linnatranspordi AS Кайдо Падар отметил, что сейчас TLT обслуживает приблизительно 380 000 пассажиров в день, однако цель – полмиллиона пассажиров: «Нашу услугу оказывают около 1500 водителей, при этом задействовано 660 автобусов, троллейбусов и трамваев».

Общий объем договора составляет около 1,2–1,4 миллиарда евро. Это один из крупнейших договоров, который когда-либо заключался в Эстонии в сфере мобильности. Цель сотрудничества – достичь того, чтобы половину всех способов передвижения составляли поездки на общественном транспорте, и развивать подвижной состав таким образом, чтобы к 2035 году выбросы CO2 общественного транспорта были близки к нулю.

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