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  • 25.10.24, 16:43

Миграционная квота может вырасти уже в следующем году

Квота на въезд работников из третьих стран может вырасти до трех раз уже в ближайшее время. Члены правительства относятся к этой идее довольно оптимистично, хотя полного согласия между коалиционными партнёрами пока нет.
Министр экономики Эркки Кельдо.
  • Министр экономики Эркки Кельдо. Foto: Liis Treimann
Объявленный в начале октября план ожидает доработки на уровне кабинета министров, но, по словам министра экономики Эркки Кельдо, речь скорее идет об обсуждении «небольших дателей». «Мы хотим принять это решение до конца года, чтобы в следующем году было возможно применить квоту в том или ином виде», – сказал он.

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