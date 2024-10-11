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  • 11.10.24, 16:59

Эстония возобновила выдачу разрешений на перевозку разрешенных товаров в Россию

В этом году Эстония планирует выдать 9500 разрешений на перевозку товаров в Россию, столько же выдаст своим перевозчикам и российская сторона, передает rus.err.ee.
Граница России и Эстонии в Нарве.
  • Граница России и Эстонии в Нарве. Foto: Liis Treimann
Более двух месяцев эстонские перевозчики находились в ожидании, когда же можно будет возобновить перевозку разрешенных товаров в Россию. По словам генерального секретаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эстонии Эрмо Перолайнена, заминка возникла из-за того, что выданная квота на перевозку была использована.
«Это касается 300 предприятий Эстонии, которые преимущественно перевозят продукты питания, медицинский товар. Разрешения выдаются на полгода и получилось так, что предыдущие квоты закончились, а новые еще не были выданы. Но здесь стоит отметить, что эти разрешения даются на провоз только тех товаров, которых нет в санкционном списке. Так как границы открыты и со стороны ЕС эмбарго на их перевозку в Россию наложено не было, то эти разрешения позволяют перевозить такой товар», – сказал Перолайнен.
По словам министра инфраструктуры Владимира Света, Эстония уже некоторое время хочет изменить правила выдачи разрешений на перевозку товаров в Россию, но коллеги из соседних стран эту инициативу пока не спешат поддержать: «Логистика - это такая сфера, которая затрагивает целый регион. И мы должны понимать, какую бы политику мы не изобретали, она должна быть согласована с политикой наших соседей. Если бы мы сейчас не выдали разрешение на провоз товаров, то весь этот рынок ушел бы в Латвию и Литву».

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