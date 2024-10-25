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  • 25.10.24, 12:53

«Наши внуки будут это делать»: в Нарве пытаются сократить муниципальные должности

Нарвское горсобрание 24 октября собиралось проголосовать по новой структуре официальных городских учреждений. Однако решение, предложенное мэром Яаном Тоотсом, отложили по предложению правящей фракции. Предположительно - на месяц.
Нарвская горуправа хочет объединить два городских департамента, которые занимаются крупными инфраструктурными проектами.
  • Нарвская горуправа хочет объединить два городских департамента, которые занимаются крупными инфраструктурными проектами. Foto: Николай Андреев
О том, что в Нарве необходимо реформировать учреждения, политики всерьез заговорили еще несколько мэров назад. О необходимости изменений в разное время говорили и центристы, и сторонники Катри Райк. Но раз за разом реформа откладывается.
Проект Тоотса предусматривал, что в городе с Нового года станет меньше на семь с половиной муниципальных ставок, в новой структуре, включающих всех служащих - от мэра до уборщиц - останется 212 рабочих мест.
Депутат Михаил Стальнухин от лица правящей фракции Narva предложил исключить пункт о реформе структуры из повестки заседания городского собрания. Во-первых, сказал он, политики не смогли заранее обсудить проект мэра, поскольку на заседании соответствующей комиссии не было кворума: пришло слишком мало участников. Во-вторых, отметил Стальнухин, предложенная мэром структура не соответствует программе развития города, ранее принятой горсобранием. В итоге, проект сняли с повестки дня большинством голосов.
Мэр Яан Тоотс сказал ДВ, что буквально перед заседанием узнал, что правящее большинство хочет его проект отложить, чтобы обсудить более детально.
“Я только мэр, это решает собрание, - сказал Тоотс. - Но мне очень жаль, я уже восемь месяцев этим занимаюсь. Наконец, управа приняла решение и направила его в горсобрание. Теперь ждем ноября”.

Объединение вместо дублирования

Среди проблемных мест политики чаще всего называли наличие нескольких бухгалтерских служб в разных департаментах и учреждениях - их предлагали объединить и максимально автоматизировать.
Нынешняя реформа предусматривает, что часть бухгалтерской работы других департаментов возьмет на себя Финансовый департамент, что позволит сократить три ставки бухгалтеров. Но в отделе культуры останется собственная бухгалтерия, в которой сократят пять рабочих мест.
Сам отдел культуры - настолько большой, что через него проходит около половины городского бюджета, был создан 20 лет назад, когда отдел образования во главе с оппозиционной заведующей был расформирован, а его функции перешли к отделу культуры. Яан Тоотс сказал ДВ, что хотел бы только переименовать его в Департамент образования и культуры, потому что нынешнее название сбивает с толку людей, незнакомых с нарвской политикой.
При любой городской власти критике подвергались запутанные взаимоотношения между департаментами архитектуры, хозяйства и развития.
В бытность мэром Катри Райк, у трех департаментов появился один начальник - вице-мэр Сергей Горлач. При нынешнем мэре Яане Тоотсе власти пошли другим путем - два департамента запланировали объединить в один большой.
Финансирование на инфраструктуру (в том числе из европроектов) в Нарве осваивает как Департамент городского развития и экономики, так и Департамент городского хозяйства. Отчасти они дублируют работу друг друга, но бывает, что проблемы оказываются “ничьи”. Нынешний проект реформы предусматривает, что вместо двух будет один большой Департамент городского развития и хозяйства.
По словам Яана Тоотса, именно это и является целью первой части реформы. Затем - в начале следующего года - планируется объединить все финансовые процессы в Финансовом департаменте, куда перейдут теперь уже все городские бухгалтеры, причем не только из департаментов, но и из городских учреждений образования и культуры.
“Сейчас в каждой школе, в каждом детском саду есть бухгалтер, - сказал мэр. - Мы надеемся, что к концу года подготовим эти изменения”.

Радикальной реформы в планах нет

Оппозиционный депутат горсобрания Денис Ларченко (Eesti 200) на своей странице в Facebook подробно критикует новую структуру городских департаментов. По его мнению, реформа в реальности не сократит, а увеличит расходы города, поскольку под сокращение попадают, в основном, вакантные должности, с которых люди уволились или ушли на пенсию. При этом создаются несколько новых должностей.
По его мнению, объединение двух департаментов создает огромную структуру, в ведении которой будет вся городская недвижимость (включая здания школ). Вместо этого, считает он, нужно было ликвидировать все департаменты в нынешнем статусе и вместо них создать отделы в прямом подчинении управы.
Денис Ларченко и Яан Тоотс дискутируют в ратуше после заседания, на котором вопрос реформы департаментов отложили.
  • Денис Ларченко и Яан Тоотс дискутируют в ратуше после заседания, на котором вопрос реформы департаментов отложили. Foto: Николай Андреев
Проблема в том что городские департаменты в Нарве являются отдельными юридическими лицами.
Мэр Яан Тоотс также считает это неправильным. Городские департаменты как отдельные юрлица есть только в Таллинне, который несопоставимо больше остальных городов Эстонии, говорит он:
“Тарту, Пярну, Кохтла-Ярве - везде есть мэр, три-четыре вице-мэра и отделы. Один номер в регистре. А у нас их шесть, плюс городская управа - седьмой”.
Но судя по тому, как началась реформа структуры, до этого руки дойдут не скоро.
“Наши внуки будут это делать”, - сказал Тоотс.

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