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Николай Андреев

30 августа 2024 в 7:32









Могут ли изгнанные политики на выборах в Нарве подвинуть партии с привычных мест?

Нарвская ратуша, где заседает городское собрание. Фото: Николай Андреев

Нарвского политика, одного из местных лидеров общественного мнения Михаила Паншина 27 августа исключили из Центристской партии – после критических высказываний о лесных братьях, за поддержку на евровыборах реформистки и в целом за привычку критиковать и своих, и чужих. Исключение было громким, но не единственным подобным событием.

Можно вспомнить исключение из Партии реформ и увольнение Вадима Орлова, исключение из ЦП Михаила Стальнухина и, наконец, особый случай – арест Айво Петерсона. Все эти случаи объединяет одно: местный лидер общественного мнения как бы исключается из мейнстримной политики, но не перестает от этого быть лидером общественного мнения.

Разве что у Петерсона с этим явные трудности ввиду того, что он находится в заключении. Но и ему недавно разрешили общаться, и он даже дал телефонное интервью нарвскому изданию «Город».

При этом в случае с центристами и реформистами, выгнав несогласного, партия избавилась от репутационных проблем, но лишилась некоторого количества избирателей. А изгнанный несогласный получил возможность говорить более свободно и привлекать больше сторонников в своей узкой нише.

Изгнанники с большим электоральным потенциалом

То, что вокруг единоличного лидера в Нарве возможно сформировать политическую силу, в прошлом показала Катри Райк, которая собирала голоса с помощью личного бренда, а не с помощью бренда Социал-демократической партии, в которой состоит.

Михаил Паншин активно выступает на политические темы в Facebook. В его группе « Нарва – как она есть » почти 10 000 участников, у его личного аккаунта – более 1500 друзей. Для сравнения – в Нарве зарегистрировано 53 тыс. жителей.

Михаил Стальнухин ведет передачи на «Радио Narva», вещающем в интернете (8,1 тыс. подписчиков в Facebook), столько же подписчиков у его личной странички в соцсети, а также 3,7 тыс. подписчиков на YouTube, где его ролики набирают по несколько тысяч просмотров. Самый популярный за последнее время набрал 10 тысяч просмотров.

Айво Петерсон лично практически исключен из политики, но партия Koos продолжает вести странички в соцсетях. Она вещает децентрализованно, у нее есть несколько страниц в Facebook, самая популярная – 7,6 тыс. подписчиков, плюс почти полтысячи подписчиков в VK. На YouTube у канала партии Koos лишь 3,7 тыс. подписчиков, но видео очень различаются по количеству просмотров – от нескольких сотен до 14-19 тысяч. Благодаря громким заявлениям Айво Петерсона, его деятельность на YouTube представлена довольно широко на каналах, с его партией не связанных.

В отличие от других изгнанников, Вадим Орлов не очень активен в соцсетях и теперь пишет в Facebook, в основном, о малой авиации, а не о политике.

Из ряда вон – из партии тоже

«Пока Эстония была более свободной страной, и члены партий вели себя более свободно. Сейчас же основные, парламентские партии хотят соответствовать неким мифическим “европейским стандартам”, с одной стороны. С другой стороны, тренд на прозрачность и критику “своих” прошел. Времена такие, что надо хвалить друг друга внутри партии и солидарно усиливать позиции, а не тянуть одеяло, по большей части, на себя», – комментирует ситуацию маркетолог и политический стратег, работающий в избирательных кампаниях, Антон Осиповский.

«Еще лично мне кажется, что исключают людей, которые отказываются на повседневной основе носить пиджак и предпочитают свитер, но это перекликается с моим первым аргументом о появившихся “стандартах”, которым надо соответствовать», – добавил он.

Социолог Юхан Кивиряхк считает, что партиям репутация важнее, чем сохранение голосов, и исключение тех членов, которые отклоняются от ценностей партии и общепринятых представлений, нормально:

«В нынешней геополитической ситуации позиции, которые ранее казались невинным инакомыслием, могут приобрести гораздо больший вес. Например, отношение к лесным братьям. Несомненно, не все лесные братья были благородными душами, на их совести также жизни многих невинных людей. Но если обобщить это до осуждения лесного братства в целом, то это, как правило, перекликается с обвинениями Кремля в фашизме в адрес Украины и стран Балтии», – говорит он.

По его мнению, Центристская партия ищет четкую идентичность после смены руководства и ухода многих членов. «Учитывая, что Яак Мадисон стал одним из новых членов, можно подумать, что этот новый имидж будет смотреть скорее в сторону Эстонии, а не России. Те члены партии, которые отстаивают прокремлевские позиции и представляют ценности “Русского мира”, больше не должны иметь места в этой партии. Они могут выражать свои взгляды и сплачивать единомышленников вне партии», – говорит Кивиряхк.

Паншин: партийная система в Эстонии дробится

Михаил Паншин считает, что мейнстримные партии и политики стараются избавиться от тех, кто становится популярнее их.

«Это приведет к тому, что уже давно на слуху – эпоха крупных партий заканчивается, – считает Паншин. – Сейчас наступает эпоха союзов, каких-то объединений людей по мировоззрению, по взглядам, по тому, как они что-то сделали бы, а не как это делают огромные партии, которые зачастую боятся непопулярной повестки».

В качестве примера он приводит партию ERK, которая выделилась из EKRE. Он добавляет также, что есть политики, покинувшие ряды центристов и реформистов и пока ни к кому не примкнувшие.

«Политический ландшафт Эстонии будет становиться разнообразнее, партии дробятся на более мелкие. Коалиция в следующий раз будет состоять не из двух-трех партнеров», – говорит Паншин.

При этом он считает, что такие коалиции будут работоспособны.

«Это хорошо, это не будет приводить к диктатуре одной партии и ее “карманных собачек” – не знаю, как сказать мягче, – заявил Михаил Паншин. – На местном уровне, в Нарве, я думаю, будет как минимум, пять жизнеспособных союзов».

«Пускай в коалицию будет входить два человека из одного объединения, три человека из другого объединения и так далее, – добавил он. – Будет более широкий плюрализм мнений, и в жарких спорах будет приниматься решение, которое пойдет на благо жителей. А не так, что в большой фракции нужно подчиняться фракционной дисциплине. Мол, я против, но я голосую “за”, потому что так хотят два-три больших человека во фракции».

Сам Паншин еще не решил, будет ли он участвовать в муниципальных выборах, и если да, то в какой роли. При этом Центристской партии он желает добиться своих целей на этих выборах.

Объединяться, распадаться, склеиваться

«Все будут объединяться в списки, как это уже было и на прошедших выборах, – прогнозирует последствия громких исключений Антон Осиповский. – Будут объединяться, потом распадаться, как только что-то не поделили, и снова склеиваться в краткосрочные союзы».

По его словам, это очень хорошо в ситуациях, когда управа представляет собой сильную команду менеджеров. «Однако в Нарве длительное давление городского собрания на городскую управу сделало рядовых работников безвольными и не желающими брать ответственность. Поэтому ситуация не радужная», – замечает он.

«Нарва действительно была городом в Эстонии, в умах жителей которого было много сомнений, – считает Юхан Кивиряхк. – Предпочтения части избирателей там отражаются в большом урожае голосов, полученных Стальнухиным и Петерсоном на предыдущих парламентских выборах. А также в том, что они до сих пор являются лидерами мнений в Нарве».

При этом, по его словам, практически невозможно, чтобы отдельный кандидат получил парламентский мандат на выборах. Даже на местном уровне, особенно в таком большом городе, как Нарва, один человек не может стать важным игроком. «Вы должны найти правильных единомышленников и сформировать новую политическую партию (как Koos Петерсона) или избирательный альянс на местных выборах, – поясняет Кивиряхк. – Мне кажется, что сегодняшняя Центристская партия уже не хочет видеть таких членов в своих рядах, чтобы добиться лучшего электорального результата. И в долгосрочной перспективе они, безусловно, правы».