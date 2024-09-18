Назад 19.09.24, 06:00 Большая распродажа: Нарва хочет выручить деньги за 60 объектов недвижимости Комиссия по городскому имуществу при нарвской управе проводит большую инвентаризацию, чтобы продать здания и участки земли, которые город не использует. Для этого горсобрание существенно упростило порядок продажи – у покупателей фактически не будет обязательств по инвестициям, которые обычно обременяли проданное имущество.

Часть здания старого кренгольмского торгового центра, где помещение арендует аптека, город Нарва недавно продал частному собственнику. Foto: Николай Андреев

«Шаг за шагом выставляем на продажу. Мы готовим целый пакет, это будет еще одна возможность пополнить бюджет и, может быть, освободиться от того, что у города нет планов развивать. Надо искать, может быть, кто-то другой захочет это развивать», – сказал вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Олег Карпиков на пресс-конференции 18 сентября.

По его словам, на продажу будет выставлено 60 объектов, в том числе участки с детальной планировкой и сооружениями, например, садиками.

Карпиков отметил, что в Нарве никогда раньше не выставляли на продажу такое большое количество муниципальной недвижимости одновременно.

Продать без обязательств

Член управы и директор Финансового департамента Елена Голубева пояснила, что по итогам первого полугодия возник дефицит городского бюджета, но к настоящему времени ситуация улучшилась. Тем не менее, по словам Олега Карпикова, порой возникают сомнения, что управа выполнит все свои обязательства перед горожанами, поэтому необходимо экономить и изыскивать новые доходы.

«Только сегодня на заседании управы мы приняли решение продать несколько муниципальных квартир», – сказал на пресс-конференции мэр Нарвы Яан Тоотс.

Он добавил, что пустующие городские здания этой зимой не будут отапливать, чтобы сэкономить.

Вице-мэр Нарвы Олег Карпиков надеется пополнить бюджет, продав 60 пустующих муниципальных зданий и участков земли. Foto: Николай Андреев

Карпиков рассказал, что горсобрание в июне изменило порядок продажи городского имущества, разрешив продавать его на электронной площадке. Нарва будет использовать для этого портал osta.ee , как уже делают другие самоуправления.

Кроме того, раньше город обычно продавал муниципальное имущество с определенными инвестиционными обязательствами или даже с указанием в договоре купли-продажи целевого назначения земли – например, участок продается, но построить на нем можно только определенный объект. Сейчас эти обязательства либо существенно смягчатся (например, покупателю нужно будет снести пустующее здание на участке, либо покупатель будет ограничен только детальной планировкой).

Передумали строить пляж без водоема

При этом есть случаи, когда организации, которые уже используют городскую недвижимость, отказываются от нее по финансовым причинам. Как писала Нарвская газета , некоммерческая организация RLK (Центр трудных детей), которая арендовала здание бывшего детсада в Кренгольмском районе, сворачивает деятельность и распродает имущество, чтобы погасить долг по аренде перед городом.

НКО, работавшая с 2002 года, продала компьютер, телевизор, мебель, спортивный инвентарь и тренажеры, на которых занимались жители района. Хотя Нарва субсидирует организацию, этих денег уже не хватает на оплату коммунальных платежей.

Еще один случай возвращения городской собственности произошел в конце августа – Нарвское горсобрание отозвало право застройки у компании Narva Beach, которая планировала построить в городе центр пляжного отдыха и спорта (пляжного волейбола, футбола и т.д.). Интересно, что планировался он в километре от ближайших выходов к водоемам – на ул. Креэнхольми, 60.

На соседнем участке сейчас заканчивается строительство муниципального крытого футбольного холла. Предполагалось, что у двух спортивных объектов будет общая парковка.

Здесь должен был появиться Нарвский центр пляжного отдыха и спорта, но владельцы отменили проект. Позади – строительство муниципального футбольного холла. Foto: Николай Андреев

На принадлежащий городу Нарва участок площадью 11,5 тыс. кв. метров горсобрание предоставило компании Narva Beach право застройки в августе 2022 года сроком на 50 лет. По его условиям, центр должен был заработать не позднее 2027 года.

Однако, как в августе на заседании горсобрания сообщила директор нарвского Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова, застройщик попросил прекратить право застройки. Компания сообщила департаменту, что в центр пляжного отдыха планировалось привлекать спортсменов и туристов с востока, а строительство финансировать из европейских фондов, а сейчас обе возможности компания потеряла.

Вице-мэр: на дне покупать будут

Тем не менее, вице-мэр Нарвы по городскому хозяйству Олег Карпиков считает, что городское имущество постепенно найдет своих покупателей:

«Как экономист вам скажу – покупать надо тогда, когда все плохо. Заметьте, бизнес так и делает. Сейчас как раз такая ситуация, когда все плохо, новые налоги будут введены, и бизнес будет покупать. Как на бирже – покупают на дне».

По его словам, сейчас продажи понемногу идут. В июле город продал Православной гимназии здание бывшего детского сада, продаются и другие муниципальные объекты, в том числе с арендаторами.

«Садик продали, цветочный магазин у нас купили, сейчас аптека пойдет на продажу. Потихонечку объекты у нас берут, берут и землю те, кто хочет строить», – сказал Карпиков.

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