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  • 31.10.24, 11:18

Фермер года: надеюсь, и на нашем небе вновь засияет солнце

В этом году лучшим фермером был признан руководитель компании Muuga PM из Ляэне-Вирумаа и руководитель сельскохозяйственного направления Artiston Group Марго Клаасмяги. Он считает, что получил это звание за вклад в общество и предпринимательство.
Фермер года и руководитель Muuga PM Марго Клаасмяги.
  • Фермер года и руководитель Muuga PM Марго Клаасмяги. Foto: Liis Treimann
Клаасмяги рассказал, что он относительно новый игрок в отрасли ‒ руководителем Muuga PM он стал в 2018 году, хотя в совете и самом секторе работает уже более десяти лет. Ранее он 20 лет занимал должность директора лесохозяйственной компании.

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