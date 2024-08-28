Для предпринимателя-островитянина Марко Пяртеля культурный центр «Вискоза» сейчас — основной предмет заботы, другие бизнесы отставлены в сторону: «Но мы пробуем и деньги из них тоже не брать, иначе проект не будет устойчивым». Фото: Liis Treimann

Искусство вместо килек: островитянин и ресторатор из Ласнамяэ обживают фабрику на Хийумаа

При входе в бар и гостиницу на бывшей винокурне гостей встречает Кая Каллас в розовом бальном платье, Керсти Кальюлайд и Ким Чен Ын в образах роковых красоток, и еще целый сонм политиков и икон поп-культуры.

Местами, икон в прямом смысле: над дверями сам управляющий культурным кластером Марко Пяртель в образе Христа, напротив Владимир Зеленский — святой, вооруженный ножом и гранатой, его благословляет Джо Байден — ангелок с цветочной гирляндой. Все это — коллажи эстонского художника Тойво Фримана, один из проектов, реализованных на фабрике «Вискоза», претендующей теперь на статус культурной Мекки острова Хийумаа.

Провокационные коллажи эстонского художника Тойво Фримана, один из многих худжественных проектов представленных теперь на фабрике «Вискоза». Фото: Liis Treimann

Бизнесмены, связанные с компанией Restate, пробуют вдохнуть новую жизнь в заброшенные цеха рыбзавода Hiiu Kalur, привлекая деньги в том числе экстравагантными способами. За ресторанную часть проекта отвечает Максим Апальков, известный по таллиннским заведениям Ciao ragazzi, Hügge и Moos.

«Пару лет назад меня пригласили в администрацию уезда и спросили, что можно сделать, чтобы укрепить местную экономику, чтобы на остров пришел бизнес, — рассказывает бизнесмен-островитянин Марко Пяртель — Я сразу сказал, что промышленность сюда не вернуть. Все, с ней можно попрощаться. Любой товар, который мы делали бы на Хийумаа, можно дешевле производить в Хаапсалу». А вот в сегменте культуры и туризма уезд мог бы себя попробовать, считает Пяртель.

Промышленность на остров не вернуть, а вот у событийного и культурного туризма есть шанс, считают создатели “Вискозы”. Фото: Liis Treimann

Он напоминает историю немецкого острова Зюльт в Северном море. Полвека назад, в 1970-х традиционные сектора тамошней экономики — сельское хозяйство, лесозаготовки и скотоводство стали приходить в упадок. Но остров сделал ставку на фестивальный туризм и культуру и стал одним из популярнейших курортов страны. Кроме того, по стоимости жилья остров опережает даже Мюнхен и Берлин. «Площадь Зюльта — 99 квадратных километров, Хийумаа — ровно в 10 раз больше. Постоянное население у них — 15 000 человек, у нас около 8000. И я не вижу причин, по которым мы не могли бы стать „Новым Зюльтом“, делающим ставку на образованного, качественного и культурного туриста», — замечает Пяртель.

Фабрика невезения

Фабрика искусственного шелка «Вискоза» была основана на острове Хийумаа в 1912 году как филиал предприятия по изготовлению искусственного шелка, существовавшего в подмосковном городе Мытищи. Производственные цеха, лаборатории и систему гидротехнических сооружений построили на землях бывшего поместья Унгернов фон Штернбергов Гогенгольм (Кыргесааре), пригласив из Франции передовых специалистов-инженеров. Промышленный комплекс был сооружен вопреки протестам местных рыбаков, опасавшихся загрязнения прибрежных вод промышленной химией.

Фабрика искусственного шелка на острове Хуйумаа, основанная в 1912 году, проработала совсем недолго. Но название “Вискоза” прижилось среди островитян. Фото: Liis Treimann

Спустя всего пару лет после пуска фабрика была остановлена и законсервирована из-за кризиса, вызванного Первой Мировой войной. При Эстонской Республике промышленный комплекс не использовался и сильно обветшал. Новую функцию для него выбрали уже советские власти, разместившие в бывших цехах «Вискозы» рыбное производство Hiiu Kalur, фирменным продуктом фабрики стали кильки в томате.

С кефирными ваннами не сложилось

Вслед за Марко Пяртелем мы взбираемся по пандусу в здание бывшей котельной фабрики. «У нас здесь 5 гектаров земли, 12 000 квадратных метров площади, — посмеивается предприниматель — чтобы все освоить, все строительные работы провести, понадобится около 15 лет». Его попытка вдохнуть в заводские площади новую жизнь — уже не первая. В 2006 году рыбный комбинат Hiiu Kalur в Кыргесааре остановил работу. Недвижимость перешла в руки члена правления предприятия, скандально известного эстонского предпринимателя и спортивного деятеля Оливера Крууда.

Часть фабрики, где скандально известный бизнесмен Оливер Крууда мечтал открыть кефирный спа в 2000-х, пока еще лежит в руинах. Фото: Liis Treimann

По задумке Крууда, «Вискоза» должна была стать уникальным спа-комплексом с кефирными ваннами. Но международный финансовый кризис, разразившийся в 2008 году, поставил на амбициозном плане крест. А после того как в 2021 году бизнесмен был объявлен банкротом, судьба объекта и вовсе зависла в полной неопределенности.

«Последнее, что Крууда здесь сделал — очистил пескоструем кладку. Мы в 2022 году получили пустые стены, как сто лет назад. Не считая гор мусора, провалившейся крыши и дыр в полу, — рассказывает Марко Пяртель — Нам пришлось сразу завезти на фабрику 350 тонн строительных материалов».

В будущем управляющий культурным центром Viskosa надеется превратить бывший машинный зал котельной в самую большую крытую театрально-концертную площадку на острове Хийумаа — помещение вместит до 500 зрителей. В зале полы уже перекрыты заново, кровля залатана, пространство расчищено. Но соседние помещения еще лежат в руинах. «У нас есть Linnateater, который хочет делать здесь большие спектакли. Но к следующему сезону мы, наверное, еще не успеем», — размышляет над расписанием проекта бизнесмен.

4 фото Арт-объекты в цехах и на территории бывшей фабрики “Вискоза” Фото: Liis Treimann

В премьерном 2023 году в меньших залах культурного центра состоялось 10 концертов и были сыграны 10 спектаклей. В нынешнем сезоне — 13 концертов, 40 театральных представлений и две выставки современного искусства.

Сказать «нет» кредитным деньгам

Начиная проект, Пяртель с соратниками взяли бывшую фабрику в инвестиционную аренду на 8 лет по цене 1 евро в год. Условием местных властей было превращение бывшей промзоны в культурный объект. Но в 2023 году, на фоне кризиса, вызванного вторжением России в Украину, фабричные площади отдали организаторам центра в собственность. Их новым владельцем стал целевой фонд SIA Utopia nr 9, учрежденный Пяртелем совместно с Алланом Коолем и Ристо Абелем, топ-менеджерами девелоперской и консалтинговой компании Restate. Сумму, за которую им удалось приобрести комплекс на Хийумаа Пяртель предпочитает не называть: «Но это были небольшие деньги в сравнении с тем, что сюда нужно вложить».

«Крестным отцом» проекта стал дирижер и музыкант Кристьян Ярви, которого Пяртель рассчитывал привлечь к проекту. «Он приехал и сказал: нет, извини. Много прекрасных мыслей, но у меня в портфеле уже восемь утопий, девятую я не потяну», — посмеивается управляющий комплексом. Импровизированное название прижилось — сейчас, кроме SIA, его носят гостиница и бар рядом с территорией «Вискозы».

Сумму инвестиций в выкуп комплекса бизнесмен-островитянин Марко Пяртель предпочитает не называть. Фото: Liis Treimann

На развитие культурного центра Utopia nr 9 рассчитывает привлечь проектные субсидии ЕС в размере 3,3 млн евро. Доля самофинансирования — 850 000, из них 250 обеспечит волость Хийумаа, а остальное предстоит собрать самим управляющим. «Пока субсидии не гарантированы, но есть оптимистичные сигналы. Сейчас мы обеспечиваем самофинансирование», — говорит Пяртель.

По его словам, в условиях нынешних процентных ставок фонд стремится как можно меньше привлекать заемные средства. «Наш план — не заимствовать ничего на рынке. Мы ищем другие источники финансирования. Скажем, нам нужно вставить 62 окна. И мы предлагаем желающим заплатить за окно 5000 евро и написать на нем свои мысли, и еще по 100 билетов на представление на 5 лет в придачу. И уже 18 окон мы продали. Если мы продадим все — это 300 000, оставшиеся 300 мы тоже будем изыскивать, не беря кредитов», — делится антикризисными соображениями Пяртель.

Деньги и стулья

Для самого предпринимателя «Вискоза» сейчас — основной предмет заботы, другие бизнесы отставлены в сторону: «Но мы пробуем и деньги из них тоже не брать, иначе проект не будет устойчивым», - говорит он.

“Если вам понравился стул, после спектакля вы можете заплатить Samaaria от 5 до 20 евро и унести его домой. Сейчас из 300 стульев осталось около 100”, - рассказывает бизнесмен. Фото: Liis Treimann

Уже действующий малый театральный зал и ресторан проекта обставлены самой разномастной мебелью от «баухауза» до хуторского стиля. «Проект начнет генерировать значимые суммы только через несколько лет. Так что наша цель — чтобы и расходы были как можно меньше. Скажем, нам для театра нужны 300 стульев. А у местного благотворительного магазина Samaaria Hiiumaa есть целый ангар стульев на продажу. Мы предложили им поставить их в зале, наклеив на каждый QR-код. Если вам понравился стул, после спектакля вы можете заплатить Samaaria от 5 до 20 евро и унести его домой. Сейчас из 300 стульев осталось около 100», - рассказывает бизнесмен.

Среди других экстравагантных задумок Utopia nr 9 — реконструкция водонапорной башни во дворе фабрики в обзорную площадку с лифтом и коммерческими помещениями площадью около 100 метров квадратных. Согласно полученному от подрядчика ценовому предложению, преобразование 26-метровой вышки обойдется фонду в 450 000 евро.

В планах “утопистов” в том числе реконструкция бывшей водонапорной башни комплекса в видовую площадку: “Недвижимость, где есть башня или смотровая площадка, генерирует на 40% больше дохода”. Фото: Liis Treimann

«В Италии проводили исследование, что недвижимость, где есть башня или смотровая площадка, генерирует на 40% больше дохода. Люди любят залезть повыше. На Хийумаа есть маяки, куда можно подняться, есть наша деревянная „Эйфелева башня“, они очень популярны, — разъясняет Пяртель — В год к нам будет приезжать 30 000 туристов. Из них 20 000 заберется на башню, билет, скажем, 7 евро, наверху можно выпить чашку кофе. Мы рассчитываем, что вложения по ней окупятся за четыре года на билетных сборах. В Таллинне о такой экономике можно только мечтать».

К реконструкции башни фонд планирует приступить в течение трех лет.

Успеть заработать за два месяца

«Главный риск здесь — короткий туристический сезон. Он начинается с Ивановой ночи и заканчивается около 20 августа. За два месяца вам нужно заработать деньги на десять остальных», — делится соображениями руководитель Foodie Restoran OÜ Максим Апальков. Его компания управляет популярными в Ласнамяэ ресторанами Hügge и Ciao Ragazzi, в ту же группу входят ресторан Moos в Мустамяэ и OM в Ротерманни. На «Вискозе» Апальков курирует ресторанную часть как постоянный консультант.

Ресторанную часть проекта курирует таллиннский предприниматель Максим Апальков. По его словам, ресторан Art-Cafe на “Вискозе” предлагает эклектичную кухню с азиатскими нотками, но с широким использованием местных островных продуктов - говядины, хлеба, белой морской рыбы. Фото: Liis Treimann

«Сейчас проект, по моим прикидкам, реализован процентов на 40. Мы провели первый премьерный сезон после полноценного открытия, теперь нужно донастроить систему, бар, ресторан, откалибровать расходы и штат. В ресторанной индустрии вечная проблема — клиентов или слишком много, или совсем нет. И ты вынужден или сперва набирать персонал, а потом сокращать, или наоборот, нанимать минимум, а при пиковой загрузке искать дополнительных людей», — рассказывает Апальков.

Бар Utopia nr 9 в здании бывшей винокурни имения Гогенгольм. Фото: Liis Treimann

Марко Пяртель добавляет, что в летний сезон на «Вискозе» работают 12 человек, зимой на хозяйстве останется 1-2 постоянных сотрудника. Со временем бизнесмены рассчитывают привлечь на бывшую фабрику конференц-туристов, которые будут приезжать в том числе в холодный сезон, но в 2024-м — последний крупный корпоратив пройдет в цехах в октябре, после чего проект впадет в спячку. Жизнь будет теплиться только в гостинице, занимающей здание бывшего винного заводика и открытой круглый год.

Среди “культурных икон” на стенах бара соседствуют экс-премьер-министр Кая Каллас, Элвис Пресли и Арнольд Шварценеггер. Фото: Liis Treimann

Бар и гостиница на бывшей винокурне имения Гогенгольм были выкуплены «утопистами» в прошлом году.

«Мы называем его «Самый неудобный хостел из возможных». Это охраняемый законом культурный объект, а потому серьезно перестраивать здание мы не можем. Для некоторых комнат туалет и душ так и останутся в коридоре, — рассказывает Пяртель. Кроме приема редких гостей в здании в несезон будут устраивать небольшие мероприятия для местных жителей. Например, дни домашней кухни, когда желающие смогут готовить на площадке фонда и угощать соседей, или сеансы игры в бинго. «Вечера бинго — самые популярные, - говорит Пяртель. - А разыгрываем мы билеты на спектакли на „Вискозе“. На острове много пенсионеров, а лучшее средство коммуникации — сарафанное радио. Несколько игр, и все уже знают, что на фабрике теперь театр».

Небольшое число спальных мест — среди факторов, сдерживающих развитие «Вискозы». По словам Пяртеля, их цель — в течение трех лет обеспечить в культурном центре 200 спальных мест, добавив к бывшей винокурне капсульный отель в цеху фабрики. «200 подушек — это 4 больших автобуса туристов. Если у нас будет достаточно мест для ночевки, турфирмы смогут предлагать качественные пакетные туры сюда: питание, проживание, театральные и концертные события, даже собственная пивоварня — в этом году мы сварили 5000 литров, в следующем надеемся сварить 50 000, сейчас расширяем производство. Это уже звучит для туроператоров как бизнес, на котором и они, и мы сможем заработать», — делится планами Пяртель.

3 фото Бывшая винокурня имения Гогенгольм - теперь бар и гостиница при культурном центре “Вискоза”. Фото: Liis Treimann

Есть у «Вискозы» и потолок числа гостей. По словам управляющего, им уже доводилось принимать события, которые посещали более 1000 человек, но больше 2500 фабрика не вместит, и дело не только в парковках и спальных местах. «Как-то нам предложили через пару лет принять съезд охотников — 6000 человек — мы отказались. Только представьте, сколько паромов им пришлось бы зафрахтовать», — посмеивается руководитель Utopia nr 9.