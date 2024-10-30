Назад 31.10.24, 14:03 Первые уведомления об автоналоге поступят уже в феврале: все, что вам нужно знать Налогово-таможенный департамент начнет рассылку уведомлений об автомобильном налоге 15 февраля следующего года, рассказал руководитель отдела подоходного налога НТД Мадис Лаас. Оплату можно будет произвести 15 июня и 15 декабря.

Вводимый с нового года автомобильный налог можно будет оплатить в июне и в декабре следующего года. Foto: Andras Kralla

Точный срок уплаты автоналога зависит от даты регистрации автомобиля.

Оплачивать всю сумму сразу не обязательно – деньги можно вносить постепенно на счет предоплаты налогоплательщика на портале Налогово-таможенного департамента. Туда можно переводить любые суммы и в любое время.

«Но нужно учитывать, что если у вас есть другие налоговые обязательства, например, земельный налог, срок оплаты которого наступает уже в апреле, то деньги с авансового счета будут списаны автоматически», – пояснил Лаас.

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