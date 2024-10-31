Назад 31.10.24, 06:00 «Несмотря на обстоятельства»: за год SEB не удалось уйти из России Санкт-петербургский европейский банк – именно так могла бы расшифровываться аббревиатура SEB, поскольку его российская дочка продолжает работать и приносить прибыль, хотя год назад руководство говорило, что сворачивает деятельность.

Группа SEB продолжает владеть банком в России и помогать иностранным компаниям вести там бизнес. Foto: Том Литтл

Акционерное общество «СЭБ Банк» – дочерняя организация шведской группы SEB – за первое полугодие заработало в России 800 млн рублей, то есть примерно 7,5 млн евро. Это рост на 20% по сравнению с первым полугодием 2023 года.

У банка есть отделение – в Санкт-Петербурге на улице Михайлова, а также сайт , где говорится: «Мы верим, что лучший мир создают смелые предприниматели и инновационные компании. И мы здесь, чтобы поддержать их стремления и помочь добиться успеха, несмотря на обстоятельства».

Банк входит в ТОП 200 российских банков, одобренных правительством как кредитные организации, гарантии которых принимают в госзаказе и инфраструктурных проектах.

Шведская группа готовится уйти из России, еще в прошлом году говорил руководитель отдела маркетинга и коммуникаций SEB Сильвер Воху. Цель полностью завершить деятельность в России остается актуальной, поясняет он ДВ сейчас.

Единственный офис «СЭБ Банк» расположен в Санкт-Петербурге. Foto: Citywalls

«SEB с марта 2022 года постепенно сворачивает деятельность в России, в стране остались лишь минимальные операции, а кредитный портфель сейчас сведен к нулю», – говорит Воху.

О том, что новым клиентом «СЭБ Банк» стать сложно, ДВ рассказали и в российском офисе. «СЭБ Банк» в России обслуживает только компании, сообщили журналисту ДВ, позвонившему в колл-центр российского отделения.

Мы действуем как корпоративный банк. Мы обслуживаем те компании, чьи учредители, чьи материнские компании находятся за рубежом. сотрудница колл-центра «СЭБ Банка»

Физические лица не могут стать клиентом этого банка и, соответственно, использовать счета, например, для переводов в Европу.

«Мы хотим подчеркнуть, что деятельность SEB в России сосредоточена только на том, чтобы поддержать работу российских “дочек” скандинавских, немецких и британских компаний, – отмечает Воху. – У SEB не было бизнеса, направленного на местные компании, учреждения или граждан».

Уйти по-европейски

«Постепенный процесс ухода из России продолжается, но займет еще некоторое время из-за нормативных ограничений и юридических обязательств», – объясняет Воху.

АО «СЭБ Банк» возник на основании «Петроэнергобанка», учрежденного в 1995 году, и обслуживавшего в основном ОАО «Ленэнерго». В мае 2006 года на российский рынок решила выйти Skandinaviska Enskilda Banken AB и официально объявила о покупке 100% акций «Петроэнергобанка». Интеграция с материнской структурой закончилась переименованием в АО «СЭБ Банк» и позволила банку предлагать универсальные финансовые услуги Группы SEB на территории Российской Федерации. Уставный капитал банка составляет 5,5 млрд рублей.

ЕЦБ не одобряет деятельность европейских банков в России, но его внимание привлекает в основном дочка австрийского Raiffeisen Bank, которая продолжает обслуживать не только компании, но и население – правда, тоже сокращает перечень услуг. Сначала руководство банка заявляло, что готово покинуть Россию, но затем начало объяснять, что это невозможно сделать быстро.

«Банк – это не колбасная лавка, которую можно закрыть за неделю», – объяснял журналистам в марте прошлого года менеджер Raiffeisen Bank International Иоганн Штробль.

Еще весной ЕЦБ рекомендовал банку ускорить выход с российского рынка, сократив кредитный портфель на 65% к 2026 году. В ответ Raiffeisen Bank пообещал ужесточить политику по выдаче кредитов и снизить процент одобрения заявок.

Регуляторы ЕС и США усилили давление, чтобы заставить банк поскорее покинуть Россию, писало в начале июля агентство Reuters со ссылкой на источники. По их данным, существует письменный ультиматум, в котором Вашингтон угрожает отключить банк от операций с долларами, а ЕЦБ требует представить план ухода из России. На российский банк приходится более половины прибыли банковской группы Raiffeisen.

Заработок в России

Кредитный портфель российской дочки SEB, по словам Воху, сведен к нулю. И действительно, в первом полугодии 2024 года у «СЭБ Банка» нулевые доходы от ссуд, предоставленных клиентам. Тогда как за предыдущий год они составляли 157 млн рублей или 1,5 млн евро.

Но российская дочка SEB умудряется зарабатывать иначе – на размещении средств в других банках. Ставка Банка России сейчас составляет уже 21% годовых, поэтому предоставление средств на межбанке – довольно выгодное занятие. За 2023 год, судя по официальной отчетности , «СЭБ Банк» заработал на этом примерно 22 млн евро за 2023 год и 11 млн евро за первые шесть месяцев текущего года. Чистая прибыль банка – 12 млн евро в 2023 году и примерно 7,5 млн евро в первом полугодии 2024 года.

В SEB не стали уточнять, выводит ли сейчас шведская группа прибыль или оставляет в России. «Мы не раскрываем эти цифры в полугодовых и квартальных отчетах», – ответил Воху. Судя по годовому отчету , в 2023 году группа получила порядка 28 млн евро (329 млн шведских крон, неточность может возникать из-за валютной переоценки) дохода в России и учитывает его в общих поступлениях.

При этом в 2022 году SEB пришлось списать 121 млн евро (1,4 млрд шведских крон) из-за обесценивания российских активов. Количество сотрудников в России по итогам 2023 года сократилось с 77 до 60 человек.

«В текущих условиях SEB не имеет возможности поддерживать операции в России, и поэтому SEB начал их сокращать в 2022 году. Это будет сделано ответственным и упорядоченным образом и в соответствии с нормативными и правовыми обязательствами. Российская Федерация ограничила различные транзакции между дочерними компаниями в России с материнскими компаниями в так называемых недружественных странах и ограничила сумму, которая может быть переведена за границу, максимальной совокупной суммой в 10 млн руб. за календарный месяц. В течение четвертого квартала 2022 года было признано обесценение в размере 1,4 млрд шведских крон, связанное с Россией», – говорится в банковском годовом отчете.

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