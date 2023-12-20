    Банк SEB продолжает работать в России

    Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

    У шведского банка SEB по-прежнему есть действующие офис в Санкт-Петербурге и веб-сайт для российского рынка, пишет rus.err.ee.

    «Мы предлагаем различные услуги клиентам банковских и финансовых учреждений компаний на нашем внутреннем рынке», – сообщается в разделе «SEB в России».
    В качестве дополнительной информации указывается: «В нынешних условиях для SEB нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому SEB начал сворачивать ее. Это будет сделано ответственным и упорядоченным образом в соответствии с нормативными и юридическими обязательствами».
    Руководитель отдела маркетинга и коммуникаций SEB Eesti Сильвер Воху рассказал ERR, что группа завершает свою деятельность в России и ее цель состоит в том, чтобы полностью прекратить работу там: «Мы хотели бы подчеркнуть, что деятельность SEB в России ориентирована только на поддержку работающих в стране дочерних компаний скандинавских, немецких и британских бизнес-клиентов, и SEB не вел бизнес-деятельности, направленной на местные компании, учреждения или частных лиц».
    «Кредитный портфель на нуле. Новых кредитов банк не выдает. Старые кредиты полностью погашены клиентами», – подчеркнули в банке.

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