Назад 06.11.24, 07:43 Трамп победил на выборах президента США Дональд Трамп выиграл президентские выборы во второй раз и объявил себя победителем, обратившись к своим избирателям во Флориде. Мировые лидеры, включая президента и премьер-министра Эстонии, поздравили его с победой.

Дональд Трамп одержал убедительную победу над кандидатом от демократов Камалой Харрис. Foto: Brian Snyder

Сенсаций на этих выборах не было: кандидаты выиграли во всех штатах, где опросы прогнозировали им уверенную победу. Если, конечно, не считать того, что Трамп станет первым человеком, ставшим президентом США, который занимал этот пост два срока, но не подряд.

Исход выборов решали семь колеблющихся штатов (Аризона, Невада, Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина), в нескольких из них Трамп победил.

Результаты Трампа во многих колеблющихся штатах оказались лучше, чем были четыре года назад, а результаты Камалы Харрис – хуже, чем были четыре года назад у Джо Байдена.

Трампу удалось увеличить свою поддержку со стороны молодых людей. Они по-прежнему предпочитают кандидата от демократов, однако уровень поддержки Трампа со стороны молодежи выросла, по сравнению с результатами четырехлетней давности. На некоторых молодых избирателей влияние оказал даже блогер Джо Роган: тот факт, что Роган поддержал Трампа, взял у него интервью, а Харрис отказалась прийти к нему на его условиях, склонило некоторых неопределившихся поддержать Трампа, а не Харрис.

Трампу также удалось мобилизовать свой электорат и уговорить своих сторонников прийти на выборы.

Республиканцы также являются фаворитами в борьбе за большинство в Сенате, выборы в который сегодня также проходят. NBC News предполагает, что большинство это будет минимальное – ровно на одного сенатора.

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