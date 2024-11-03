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  • 03.11.24, 13:53

СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа

Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с Вашингтоном, в случае если выборы президента страны выиграет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, пишет «Медуза» со ссылкой на The Washington Post.
СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа
  • Foto: Shutterstock
При подготовке материала газета The Washington Post поговорила с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. После этих бесед издание пришло к выводу, что независимо от того, кто победит на выборах, в Европе готовятся к пересмотру отношений с США, однако в подавляющем большинстве опасения, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе.
Собеседники издания отметили, что лучше подготовлены к возможному второму президентскому сроку Трампа и разрабатывают различные планы на случай непредвиденных обстоятельств в сфере безопасности и торговли – в частности, в Европе все чаще обсуждают меры по «защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности», в том числе по войне в Украине.
Среди таких мер The Washington Post называет попытки европейских чиновников продвинуть военную помощь Киеву до выборов в США. Кроме того, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине.

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