СМИ: Европа готовится к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с США в случае победы Трампа
Ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному «разрыву трансатлантических отношений» с Вашингтоном, в случае если выборы президента страны выиграет кандидат от республиканцев Дональд Трамп, пишет «Медуза» со ссылкой на The Washington Post.
При подготовке материала газета The Washington Post поговорила с 15 политиками, дипломатами и аналитиками из пяти европейских стран. После этих бесед издание пришло к выводу, что независимо от того, кто победит на выборах, в Европе готовятся к пересмотру отношений с США, однако в подавляющем большинстве опасения, высказанные европейскими чиновниками, сосредоточены на Трампе.
Собеседники издания отметили, что лучше подготовлены к возможному второму президентскому сроку Трампа и разрабатывают различные планы на случай непредвиденных обстоятельств в сфере безопасности и торговли – в частности, в Европе все чаще обсуждают меры по «защите от Трампа договоренностей в сфере безопасности», в том числе по войне в Украине.
Среди таких мер The Washington Post называет попытки европейских чиновников продвинуть военную помощь Киеву до выборов в США. Кроме того, новое руководство НАТО взяло на себя часть задач Пентагона по координации военной помощи Украине.
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