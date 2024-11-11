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  • 11.11.24, 16:10

YouTube повышает цены: семейный пакет подорожает на 60%

Стоимость YouTube Premium для одиночного пользователя в Эстонии вырастет с 8,49 евро до 12,49 евро в месяц.
YouTube повышает цены на премиум-пакеты.
  • YouTube повышает цены на премиум-пакеты. Foto: Shutterstock
Еще более резко подорожает семейный пакет: вместо 12,99 евро придется платить 20,99 евро в месяц, то есть рост составит 61%, пишет Geenius.

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