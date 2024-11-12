Остановка сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа может затронуть до 40% трудоустроенных жителей

Остановка сланцевой энергетики в Ида-Вирумаа может затронуть до 40% всех трудоустроенных жителей региона, передает rus.err.ee.
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По словам председателя волостного собрания Алутагузе Марека Кулламяги, отказ от сланца спровоцирует падение доходной базы ряда самоуправлений, многие жители будут вынуждены уехать.
«Это четкий план по умертвлению Ида-Вирумаа. То, что мы говорим о Фонде справедливого перехода, не совсем правда. Разговоры ведутся о появлении сотен рабочих мест, в то время как трудоустроить нужно тысячи человек. К тому же, учитывая нынешнюю ситуацию в мире, мы не уверены, что предприятия, которые откроются в ближайшие годы, смогут заработать. Мы не знаем, насколько будет востребована их продукция», – уверен Кулламяги.
По мнению старейшины волости Люганузе Дмитрия Дмитриева, правительство торопится с принятием решения: «Энергетика – это стратегическая область, в которой нельзя принимать поспешных решений. Сначала апеллировать даты, а потом разрабатывать план – это как минимум не самый умный шаг. Об этом спорили как на государственном уровне, так и в медиа. Здесь, я думаю, более широкий вопрос – что придет взамен и когда».
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