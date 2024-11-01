Назад 01.11.24, 14:53 Спасет, но ненадолго: Балтийская станция снова будет отапливать Нарву Департамент конкуренции разрешил Enefit Power повысить цену отопления в Нарве из-за удорожания природного газа, но в своем решении отметил, что цена должна остаться прежней, если тепло будет идти с законсервированной сейчас Балтийской электростанции. Министр инфраструктуры Владимир Свет сообщил 1 ноября, что станция действительно будет временно запущена на два-три месяца.

Балтийская электростанция была законсервирована с апреля 2024 года, но с теоретической возможностью возобновить работу. Это случится в декабре или январе. Foto: Николай Андреев

Департамент разрешил с декабря повысить цену с 60,44 евро за мегаватт-час до 91,13 евро. Сразу после этого об увеличении цены ходатайствовало сетевое предприятие Narva Soojusvõrk, также входящее в государственный концерн Eesti Energia. С учетом его запроса и НСО, цена для конечного потребителя может составить 132,9 евро за МВт-ч вместо нынешних 90 евро за МВт-ч.

Это означает рост расходов на отопление для нарвитян примерно на половину. А в сравнении с позапрошлым отопительным сезоном – почти в три раза.

Свет: это проблема не только нарвитян

«То, что в Нарве есть опасность роста цен в три раза за несколько лет, – это не проблема только нарвитян, это проблема всей страны, это проблема и правительства тоже», – заявил Свет. По его словам, принято решение, которое позволит в холодные месяцы предстоящей зимы (в первую очередь речь идет о январе-феврале и, возможно, о декабре) сохранить стоимость отопления на уровне примерно 60 евро за мегаватт-час на выходе со станции.

Свет напомнил при этом, что отопление относится к сфере ответственности его коллеги, министра климата Йоко Алендер. После того, как Enefit Power получил разрешение повысить цену до 91,13 евро, Министерство климата, в котором работает и министр инфраструктуры Свет, начало искать решение вместе с предприятием и Департаментом конкуренции, сказал он.

В Enefit Power отметили, что остаются на связи с другими сторонами этих переговоров и после решения Департамента конкуренции.

Министр инфраструктуры Владимир Свет рассказал журналистам в Нарве о временном запуске Балтийской электростанции, после чего встретился с бывшим мэром Катри Райк и нынешним мэром Яаном Тоотсом. Foto: Николай Андреев

По мнению министра инфраструктуры, игнорирование этой ситуации могло бы привести к тяжелым социальным последствиям. Но он отметил, что это временная мера, и она не решит проблему как таковую. Чтобы удержать цену отопления в долгосрочной перспективе, нужно инвестировать, сказал он.

Новой ТЭЦ не случилось, старую отключили

Фонд справедливого перехода предполагал выделить 20 млн евро на строительство новой ТЭЦ для Нарвы, при этом заведомо недостаточной мощности. Но эти деньги в итоге перенаправили на строительство еще одной (на данный момент избыточной по мощности) котельной на щепе в Кивиыли. Причина состояла в том, что построить в Нарве станцию по производству тепла и электричества, которая вообще не будет использовать ископаемое топливо, оказалось невозможно, а проекты с использованием такого топлива фонд не финансирует.

На Балтийской электростанции до 1 апреля этого года продолжал работать только один энергоблок – 11-й. Он использовал в качестве топлива сланец и частично древесную щепу, отапливал Нарву и поставлял электроэнергию на открытый рынок. Из-за роста квот на выбросы углекислого газа его работа перестала быть рентабельной – именно в части электричества, но из-за этого остановилось и производство тепла.

В Enefit Power сообщили ДВ, что по договоренности с Elering компания перевела консервированную Балтийскую электростанцию в холодный резерв, чтобы обеспечить энергоснабжение в период рассинхронизации с российской сетью. Это означает, что все оборудование проверено на работоспособность и отключено.

После консервации 11-го блока отоплением и горячей водой Нарву продолжила снабжать газовая котельная, которую когда-то построили как резервную – на случай поломки на Балтийской станции и сильных морозов. Она не была рассчитана на то, чтобы полностью отапливать город в любую погоду.

По словам Владимира Света, плана перевести все тепловое хозяйство Эстонии на энергию солнца и ветра никогда не было, управляемые мощности потребуются в любом случае.

«Переводя на русский язык, это будет, очевидно, газ. Вначале природный. В будущем, в какой-то еще более далекой перспективе – биогаз», – сказал он.

Балтийская оживет ненадолго

На данный момент единственный вариант обеспечить отопление Нарвы по нынешней цене – расконсервировать и запустить в работу 11-й энергоблок Балтийской электростанции. Ранее Enefit Power называл этот вариант нерентабельным.

«Блок продолжит работать этой зимой, и доступ электричества на рынок будет обеспечен. Детали этой сделки – я думаю, на следующей неделе Министерство климата, моя коллега Йоко Алендер объявит, объяснит, как сработал этот механизм. Важно, что это позволит сохранить цену на один сезон», – сказал Владимир Свет.

В Enefit Power отметили, что предприятие, как и жители Нарвы, заинтересовано в скорейшем запуске Балтийской электростанции, но этот запуск возможен, только если производимая ею электроэнергия будет конкурентоспособной на энергетическом рынке.

В прошлом сезоне Балтийская электростанция работала около 60 дней. Сейчас до следующего регламентного техобслуживания у нее есть ресурс около 83 дней работы.

«Электростанция с низкой конкурентоспособностью может выйти на энергетический рынок в холодную и безветренную погоду. Например, прошлой зимой (с декабря по конец февраля) электростанция выходила на энергетический рынок на 1473 часа или около 60 дней», – сообщила руководитель Enefit по коммуникациям в сфере производства энергии Елена Дербнева.

По мнению Владимира Света, в следующие два-четыре года нужно будет искать еще одно временное решение.

«Использовать это же решение, которое будет использоваться этой зимой, следующей зимой будет просто невозможно. Это потребует определенных инвестиций», – сказал Свет.

Елена Дербнева отметила, что работу станции ограничивает не только ситуация на энергорынке, но и необходимость в техническом обслуживании и ремонте. Сейчас ресурс станции до следующего техобслуживания – чуть более 2000 часов (т.е. 83 дня).

Далее нужно рассматривать более долгосрочную перспективу – очевидно, это должно быть строительство новой станции, сказал министр. По его мнению, инвестиции государства в эту сферу неизбежны, вопрос лишь в том, как эти инвестиции будут возвращаться, и как они отразятся в тарифе.

Елена Дербнева сообщила ДВ, что Narva Soojusvõrk объявит в ближайшие дни конкурс, чтобы найти разумное и устойчивое решение для города в долгосрочной перспективе.

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