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  • 13.11.24, 09:53

Трамп начал формировать будущую администрацию, в нее может войти и Илон Маск

Внешнеполитическое ведомство в администрации Трампа может возглавить сенатор от Флориды Марко Рубио – об этом со ссылкой на источники написала сначала The New York Times, а затем многие другие крупные американские СМИ.
Дональд Трамп и Марко Рубио во время предвыборного митинга.
  • Дональд Трамп и Марко Рубио во время предвыборного митинга. Foto: Scanpix
Трамп и Рубио были соперниками на республиканских президентских праймериз в 2016 году – и тогда позволяли себе резкую критику друг друга, однако позже их отношения наладились, передает «Медуза».
53-летний Рубио считается одним из главных «ястребов» в конгрессе. Он безоговорочно поддерживает действия Израиля в секторе Газа, а также занимает жесткую позицию в отношении Ирана, Венесуэлы и Кубы. Рубио также занимает жесткую позицию по отношению к Китаю. Он был сопредседателем двухпартийной комиссии в конгрессе, которая занималась разработкой ограничительных мер в отношении Пекина в попытке предотвратить нарушения прав человека властями Китая. В 2020 году он стал одним из соавторов законопроекта, запрещающего импорт китайских товаров, произведенных с использованием принудительного труда уйгуров.
Относительно войны в Украине, пишет NY Times, Рубио, который ранее крайне жестко высказывался о России, в последнее время придерживается той же риторики, что и Трамп: он заявляет, что конфликт зашел в тупик, и нужно найти решение по его завершению.
Пост советника по нацбезопасности Трамп предложил конгрессмену палаты представителей Майклу Уолзу, пишет CNN. 50-летний Уолз – ветеран спецназа армии США, служивший в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. Он, в частности, известен своей резкой критикой вывода войск из Афганистана в 2021 году.
Как и потенциальный госсекретарь Марк Рубио, Уолз придерживается крайне жесткой линии по отношению к Китаю. В отношении Украины Уолз ранее выступал в поддержку дальнейшей военной помощи Киеву, однако в последнее время стал высказываться в пользу необходимости переоценки расходов США по этому направлению.
Трамп заявил, что министром обороны в его администрации станет Пит Хегсет, комментатор Fox News и ветеран армии, который выступает против нынешнего «прогрессивного», по его словам, руководства Пентагона.
ЦРУ, по предложению президента, возглавит бывший директор Национальной разведки Джон Рэтклифф.
Помимо этого Дональд Трамм предложил бизнесмену Илону Маску и бывшему претенденту на выдвижение в качестве кандидата на пост президента от Республиканской партии Вивеку Рамасвами совместно возглавить министерство, которое займется оптимизацией работы федерального правительства.
Должность постоянного представителя США в ООН Трамп предложил члену палаты представителей Элизе Стефаник, которая на протяжении последних лет, пишет CNN, была одной из «наиболее ярых сторонниц Трампа в конгрессе».
Как отмечает телеканал, выбор Стефаник говорит о том, что США намерены выстраивать жесткие отношения с ООН. Стефаник неоднократно выступала с публичной критикой организации из-за ее позиции по Израилю. В октябре она заявила, что Вашингтон должен рассмотреть возможность «полной переоценки» финансирования ООН, если Палестинская администрация продолжит свои попытки добиться приостановки членства Израиля в организации.
Главой своего аппарата Трамп назначил Сьюзан Уайлс – это было первым официально обнародованным кадровым решением избранного президента. 67-летняя Уайлс стала первой женщиной в истории, получившей этот пост.
Уайлс де-факто руководила всей предвыборной кампанией Трампа – именно ей ставят в заслугу то, что в отличие от кампаний 2016 и 2020 годов Трамп почти не попадал в скандалы, а сама кампания была крайне дисциплинированной и хорошо продуманной.
Как рассказал источник CNN, Уайлс перед назначением на должность получила у Трампа гарантии, что у нее будет больше полномочий, чем у ее предшественников, в том числе в контроле доступа в Овальный кабинет.
Во время предыдущего срока Трамп сменил четырех руководителей администрации Белого дома. Дольше всех на этой должности (почти полтора года) продержался Джон Келли. После своего увольнения он в многочисленных интервью неоднократно критиковал Трампа.

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