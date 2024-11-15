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  • 16.11.24, 10:13

«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы

69-летний Владимир Корзинин из Эстонии заработал почти восемь миллионов долларов всего за несколько дней – на одном из самых престижных покерных турниров мира. Ещё год назад он не умел играть в покер, а сегодня секрет его успеха пытаются разгадать по всему миру.
«Побеждает тот, кто не пытается выиграть», — считает Владимир Корзинин, который в одночасье стал звездой покера.
  • «Побеждает тот, кто не пытается выиграть», — считает Владимир Корзинин, который в одночасье стал звездой покера. Foto: Drew Amato / Triton Poker Series
«Он загадочная фигура даже для эстонского покерного сообщества», – сказала Äripäev президент Федерации турнирного покера Эстонии Лаур Сибольд. Санта-Клаус, волшебник, Дамблдор и даже Лев Толстой – так называли Владимира комментаторы, наблюдавшие за престижным покерным турниром Triton Series в Монако. Образ мудрого старца создавался не только благодаря внешности Владимира. В одном из обзоров турнира говорится, что он создал «мощную ауру любви вокруг себя». Он провожал выбывших соперников тёплыми объятиями и словами: «I love you».
«Он очень загадочный человек, но духовный и добрый. На мой взгляд, он воплощение доброты и покоя», — сказал Äripäev один из игроков в покер, лично знакомый с Владимиром, но пожелавший остаться анонимным.

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