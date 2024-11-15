«Кажется, ему абсолютно все равно на деньги»: 69-летний игрок в покер из Эстонии зарабатывает миллионы

69-летний Владимир Корзинин из Эстонии заработал почти восемь миллионов долларов всего за несколько дней – на одном из самых престижных покерных турниров мира. Ещё год назад он не умел играть в покер, а сегодня секрет его успеха пытаются разгадать по всему миру.
- «Побеждает тот, кто не пытается выиграть», — считает Владимир Корзинин, который в одночасье стал звездой покера. Foto: Drew Amato / Triton Poker Series
«Он загадочная фигура даже для эстонского покерного сообщества», – сказала Äripäev президент Федерации турнирного покера Эстонии Лаур Сибольд. Санта-Клаус, волшебник, Дамблдор и даже Лев Толстой – так называли Владимира комментаторы, наблюдавшие за престижным покерным турниром Triton Series в Монако. Образ мудрого старца создавался не только благодаря внешности Владимира. В одном из обзоров турнира говорится, что он создал «мощную ауру любви вокруг себя». Он провожал выбывших соперников тёплыми объятиями и словами: «I love you».
«Он очень загадочный человек, но духовный и добрый. На мой взгляд, он воплощение доброты и покоя», — сказал Äripäev один из игроков в покер, лично знакомый с Владимиром, но пожелавший остаться анонимным.
Похожие статьи
Александр Элдер - легенда в мире биржевого рынка. Он не только успешный трейдер, но консультант и педагог, чьи книги переведены на 16 языков мира. Такие люди нечасто посещают Эстонию, но ещё реже среди таких людей встречаются те, чья жизнь непосредственно связана с нашей страной.
Умный, как гласит известная поговорка, учится на чужих ошибках, дурак не учится и на своих. Äripäev составил список десяти самых известных инвестиционных блогеров в Эстонии, которые делятся с читателями своими знаниями и опытом.
Музыкант Танель Падар призналcя, что он был одним из тех, кто принимал участие в IPO Таллиннского порта, но отказался от своей покупки в последнию минуту.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.