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  • 20.11.24, 17:03

Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе

Автопроизводитель вынужден пойти на массовое сокращение из-за снижения спроса, а также растущей конкуренции со стороны Китая.
Электромобили Ford Explorer на автовозах на территории завода Ford. Это первый электромобиль Ford в Европе. Американский автопроизводитель Ford хочет сократить 2900 рабочих мест в Германии к концу 2027 г., чтобы снизить издержки.
  • Электромобили Ford Explorer на автовозах на территории завода Ford. Это первый электромобиль Ford в Европе. Американский автопроизводитель Ford хочет сократить 2900 рабочих мест в Германии к концу 2027 г., чтобы снизить издержки. Foto: Scanpix
Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе, поскольку сталкивается с замедлением спроса на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны китайских конкурентов. Об этом американская компания заявила в среду в отчете для инвесторов.

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