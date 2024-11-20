Ford сократит 4000 рабочих мест в Европе

Электромобили Ford Explorer на автовозах на территории завода Ford. Это первый электромобиль Ford в Европе. Американский автопроизводитель Ford хочет сократить 2900 рабочих мест в Германии к концу 2027 г., чтобы снизить издержки. Foto: Scanpix
Ford планирует сократить около 4000 рабочих мест в Европе, поскольку сталкивается с замедлением спроса на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны китайских конкурентов. Об этом американская компания заявила в среду в отчете для инвесторов.
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.