Фирма биатлониста и основателя скандальной ЧВК оспорит итоги конкурса на производство боеприпасов в Эмари

Компания Estonian Ammunition Plant планирует оспорить результаты тендера на производство боеприпасов в военном городке Эмари, в фирме считают несправедливым, что победу одержал изготовитель мин.
«Мы не удовлетворены, так как это был тендер для завода по производству боеприпасов, чтобы начать производство боеприпасов в Эстонии. И в этой области мы были единственными. Мы готовы инвестировать в эстонское государство более 300 млн евро, чтобы создать здесь до 1300 рабочих мест», – заявил один из основателей Estonian Ammunition Plant, в прошлом известный биатлонист Эвен Тудеберг, его слова приводит Rus.ERR
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