Бизнесмен вместе с основателем скандальной ЧВК хочет построить в Эстонии завод боеприпасов

У бизнесмена Эвена Тудеберга большие планы по привлечению в Эстонию необыкновенных иностранных партнеров. Фото: Андрас Кралла

Бывший лыжник-биатлонист и предприниматель Эвен Тудеберг планирует создать в Эстонии масштабный оборонный кластер совместно с основателем скандально известной ЧВК Blackwater, швейцарским бригадным генералом и бывшим итальянским журналистом.

Два месяца назад Тудеберг учредил компанию Estonian Ammunition Plant OÜ. В партнеры он взял старых знакомых: Эрика Дина Принса, основателя печально известной частной военной компании Blackwater и видного сторонника Дональда Трампа, Николу Бандини, основателя компании по производству боеприпасов PBM Ammunition, и Беата Фридолина Эберле, бывшего швейцарского военного атташе в Швеции.

По словам Тудеберга, вместе со своими партнерами он планирует построить в Эстонии от 5 до 6 военных заводов, которые будут производить снаряжение для пехоты, оборудование для учебных центров, легкие тактические машины, беспилотники и малокалиберные боеприпасы.