Назад 24.11.24, 15:27 Авиакомпания Finnair отменит в декабре почти 300 рейсов из-за забастовки Авиакомпания Finnair вынуждена отменить рейсы из-за акции протеста профсоюза пилотов Финляндии (SLL), пишет Rus.ERR со ссылкой на финскую службу новостей Yle.

Foto: Andras Kralla

В рамках забастовки летчики не будут выполнять полеты 9 и 13 декабря, всего в эти дни будет отменено 300 рейсов.

По оценкам перевозчика, последствия затронут около 33 000 клиентов Finnair.

«Нам очень жаль, что профсоюз пошел на акцию протеста вместо переговоров, что повлияет на планы тысяч наших клиентов во время рождественского сезона», – прокомментировал ситуацию управляющий директор Finnair Яакко Шилдт.

По его словам, перевозчик делает все возможное, чтобы помочь клиентам, например, предлагает им альтернативные рейсы, если это возможно.