Назад 02.10.24, 12:01 Yle: сырье для самолетов Finnair добывается российской компанией, близкой к Кремлю Запасные части для самолетов Airbus, которыми владеет Finnair, до сих производят из российского титана, пишет Yle

Иллюстративное фото. Foto: Danil Tsoy

Airbus и Finnair используют в своих самолетах российский титан, который производит близкая к Кремлю компания «ВСМПО-Ависма».

Yle выяснило детали титанового бизнеса.

Finnair сообщила, что нынешние самолеты Airbus компании были приобретены до вторжения России в Украину.

В то же время концерн Airbus уверил, что полностью соблюдает международное законодательство и предписания, в том числе и санкции.

Западные страны пока не ввели санкции против «ВСМПО-Ависма» и одного из его совладельцев «Ростеха», хотя их деятельность может приносить деньги в военный бюджет страны.

Финская оборонно-технологическая компания Patria, 50,1% которой принадлежит государству, в июне этого года сообщила, что закупит 64 новых американских истребителя F-35, а также в будущем в Финляндии будет собирать конструкции и двигатели для них. Компания пока не сообщает, откуда именно будет поставляться титан для производства.

Подписаться на рассылку Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик! Подписываюсь