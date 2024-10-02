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  • 02.10.24, 12:01

Yle: сырье для самолетов Finnair добывается российской компанией, близкой к Кремлю

Запасные части для самолетов Airbus, которыми владеет Finnair, до сих производят из российского титана, пишет Yle.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Danil Tsoy
Airbus и Finnair используют в своих самолетах российский титан, который производит близкая к Кремлю компания «ВСМПО-Ависма».
Yle выяснило детали титанового бизнеса.
Finnair сообщила, что нынешние самолеты Airbus компании были приобретены до вторжения России в Украину.
В то же время концерн Airbus уверил, что полностью соблюдает международное законодательство и предписания, в том числе и санкции.
Западные страны пока не ввели санкции против «ВСМПО-Ависма» и одного из его совладельцев «Ростеха», хотя их деятельность может приносить деньги в военный бюджет страны.
Финская оборонно-технологическая компания Patria, 50,1% которой принадлежит государству, в июне этого года сообщила, что закупит 64 новых американских истребителя F-35, а также в будущем в Финляндии будет собирать конструкции и двигатели для них. Компания пока не сообщает, откуда именно будет поставляться титан для производства.

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