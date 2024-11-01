Европейские законы местами исполняются с перебором

По мнению некоторых предпринимателей, в Эстонии становится все больше бюрократии, и большое количество правил и регуляторных практик мешают нашему бизнесу развиваться. Насколько это серьезная проблема?
- Лесопромышленники все чаще уходят в Латвию: там проще вести бизнес. Foto: Рауль Меэ
По мнению основного владельца Admirals Group Александра Цихилова, в Эстонии предпринимательская деятельность зарегулирована больше, чем в Европе, и из-за этого наша страна недосчиталась большого количества бизнесов, которые могли бы открыться здесь, но в итоге предпочли другую юрисдикцию.
«Находясь в сложных экономических условиях, бизнес в Эстонии вынужден следовать огромному количеству регуляторных предписаний. Культура регуляторного перфекционизма вынуждает предпринимателей исполнять все жесткие нормы до последней запятой. Это приводит к существенному повышению издержек и необходимости сосредотачиваться на исполнении регуляторных норм, нежели на повышении качества продукта на конкурентном рынке, развитии компании и получении дохода. По статистике регуляторная нагрузка в Эстонии выше, чем в соседних государствах», – говорит он.
По словам Цихилова, есть несколько конкретных областей, где гайки закручены слишком жестко.
«Например, требование обязательного аудита для акционерных обществ и компаний с балансом выше определенного порога. Есть немало компаний с единственным акционером, он же член правления. Ему не нужен аудит – ведь эта процедура для акционеров и делается. А ему нужно этого специалиста искать, процесс затягивается и т.д. А порог баланса устарел, т.к. был определен еще до инфляции», – приводит он пример.
Еще один пример – ветропарки, которых, по мнению предпринимателя, могло бы в Эстонии появиться гораздо больше, но очень жесткие требования к их строителям их отпугнули. В сфере строительства люди ждут утверждения детальных планировок по десять лет. А вот в области криптовалют регуляторы шли от крайности к крайности: вначале все разрешили, а потом все запретили.
«Сначала в этой области был создан такой простой и непроверенный режим, что сюда магнитом собралось огромное количество авантюристов со всего криптомира. На этом, кстати, обогатились юридические компании, т.к. порядок регистрации был уведомительным, и нужно было лишь подать электронную заявку в Бюро по противодействию отмыванию денег. Юрфирмы выдавали это за полноценную лицензию, которой та не являлась. В итоге были зарегистрированы тысячи таких компаний – это была настоящая вольница с соответствующими последствиями», – говорит он.
«Вместо этого нужно было ввести сбалансированный режим регистрации компаний, который бы на ранних этапах отфильтровывал явных мошенников, но не ставил железные заслоны тем, кто реально хотел принести какую-то ценность и стать для Эстонии полезной организацией», – считает Цихилов.
Мы теряем конкурентоспособность
По мнению старшего экономиста банка Luminor Ленно Уускюла, накопилось немало правил, которые препятствуют предпринимательской деятельности, не решая никаких конкретных проблем. Это, в частности, экологические требования, не дающие реального эффекта, или жесткие требования к рабочей среде там, где вполне хватило бы здравого смысла.
«Все чаще мы слышим о регулированиях, внедрение которых не повышает ни безопасность, ни благосостояние, ни производительность, однако они прописаны на бумаге, и их выполнение является для компаний чистым убытком», – говорит Уускюла.
По его мнению, Эстония из-за своей бюрократизированности проигрывает конкуренцию другим странам Европы, а такие факторы как высокие налоги на рабочую силу и дорогая недвижимость в столице (как следствие того, что Таллинн слишком долго утверждает детальные планировки) это положение только усугубляют.
«Тонкое государство, которым мы так гордимся, на деле становится настоящим препятствием», – отметил экономист.
Глупые европейские законы исполняем с немецкой точностью
Эксперт Райво Варе не согласен с тем, что Эстония является зарегулированной страной в целом, однако считает, что есть отдельные сферы бизнеса, где гайки закручены по-настоящему сильно – в первую очередь, финансовый сектор.
«Говорить, что у нас весь бизнес зарегулирован, было бы притягиванием за уши, но финансовый сектор – 100%. Максимально жесткие законы, куча придирок, регуляторы глубоко погружаются в детали. Если раньше говорили, что «глупые московские законы выполняются с немецкой точностью», то теперь с перегибом выполняются законы европейские. Вспомним, как фининспекция в свое время "наклоняла" Олари Тааля, не пуская его в руководство инвестиционных фондов (а сама при этом попадала в скандалы по типу Danske Bank)», – говорит Варе.
По его словам, чрезмерная зарегулированность финансового рынка – проблема не эстонская, а общеевропейская, и наша страна здесь от других стран ЕС ничем не отличается.
«Здесь действует поговорка “Американцы придумывают инновации, китайцы копируют, а Европа регулирует”, – констатирует Варе. – А мы с особым рвением исполняем все правила и предписания. Я сейчас нахожусь в Южной Европе, и у меня ощущение, что это вообще не Евросоюз. Многое из того, что я здесь вижу, в Эстонии просто невозможно. У них тоже есть регуляции и требования, но подход очень гибкий, всегда по максимуму учитывающий интересы предпринимателя. А у нас решения максимально не в пользу "клиента". Было исключение, когда Хольм возглавлял Налоговый департамент, и это ведомство повернулось лицом к бизнесу, но эти времена тоже прошли», – считает он.
Одним из признаков того, что в Эстонии что-то не в порядке с регуляцией бизнеса, Варе считает то, что лесопромышленные предприятия начали переводить свой бизнес в Латвию, ссылаясь именно на то, что там бизнес вести проще. К тому же, в Эстонии строительству крупных проектов мешают местные жители.
«У нас уже не просто NIMBY (стройте где угодно, но не у меня во дворе), у нас уже вовсю процветает BANANA (не стройте ничего нигде и никогда). Помните, как из-за одного обращения в суд было остановлено строительство завода на 250 миллионов евро? У компании были все разрешения, но одно недовольство местных жителей – и проекту конец», – приводит он пример.
Нормально у нас все – посмотрите на рейтинги
Ведущий экономист Swedbank Тыну Мертсина обратил внимание на то, что в международных рейтингах, отражающих конкурентоспособность страны в мире, Эстония занимает высокие места.
«Последний рейтинг Ease of Doing Business разместил деловую среду Эстонии на 18-м месте среди 190 стран. По уровню экономической свободы Эстония занимает 8-е место в мире и 4-е место в Европе (Латвия и Литва отстают от нас). В рейтинге выполнения контрактов у Эстонии 8-е место (у Латвии 15-е, а у Литвы 7-е). Если взглянуть на рейтинг конкурентоспособности IMD за 2024 год, то позиция Эстонии по законодательству для бизнеса упала до 11-го места среди 67 стран (в прошлом году мы были на 5-м месте), но нашими сильными сторонами остаются конкурентоспособная налоговая система и благоприятная для бизнеса экономическая среда. Эстонская налоговая система признана самой конкурентоспособной в мире уже 11-й год подряд (по версии Tax Foundation), причем мы занимаем второе место по налогообложению предприятий», – перечисляет он эстонские достижения в мировой табели о рангах.
Правительство: о проблеме в курсе, работаем
По словам начальника отдела цифрового развития Министерства экономики и коммуникаций Сирли Хейнсоо, правительство знает о проблемах предпринимателей и пытается найти решение.
«Мы в министерстве работаем над тем, чтобы снизить административную нагрузку на предпринимателей. Проанализировав отчетные обязательства, возложенные на предпринимателей, мы обнаружили, что в общей сложности они обязаны предоставлять около 420 отчетов, содержащих примерно 60 000 полей данных. Однако в реальной экономике мы занимаемся стандартизацией данных, чтобы уменьшить нагрузку на предпринимателей, позволяя использовать одни и те же данные для выполнения различных отчетных обязательств», – говорит она.
По словам Хейнсоо, к концу 2024 года планируется стандартизировать 70 отчетов, содержащих 3000 полей данных, из которых в дальнейшем предпринимателям придется заполнять 81.
«Мы активно повышаем осведомленность предпринимателей и поддерживаем частный сектор при переходе на электронные счета, что позволит экономить в Эстонии более 14 миллионов рабочих часов и 200 миллионов евро в год», – отметила Хейнсоо.
«Хотя в Эстонии по-прежнему можно зарегистрировать компанию всего за 15 минут, мы считаем важным, чтобы дальнейшее взаимодействие предпринимателей с государством становилось еще проще, и у предпринимателей появилось единое центральное место в интернете, где можно быстро получить всю необходимую информацию. Для этого мы начали объединение необходимых услуг и информации в одном портале – в бизнес-разделе на eesti.ee. Уже сейчас через этот портал можно подать заявку на различные государственные субсидии, управлять полномочиями, предоставленными своим сотрудникам в различных государственных базах данных, и получать информацию о предстоящих обязательствах с установленными сроками, включая возможность подачи годового финансового отчета», – добавила она.
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