Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,65%266,26
  • OMX Riga0,39%882,35
  • OMX Tallinn−0,64%1 695,5
  • OMX Vilnius−0,47%1 034,03
  • S&P 500−0,38%5 998,74
  • DOW 30−0,31%44 722,06
  • Nasdaq −0,6%19 060,48
  • FTSE 1000,08%8 281,22
  • Nikkei 2250,56%38 349,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%114
  • OMX Baltic−0,65%266,26
  • OMX Riga0,39%882,35
  • OMX Tallinn−0,64%1 695,5
  • OMX Vilnius−0,47%1 034,03
  • S&P 500−0,38%5 998,74
  • DOW 30−0,31%44 722,06
  • Nasdaq −0,6%19 060,48
  • FTSE 1000,08%8 281,22
  • Nikkei 2250,56%38 349,06
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%114
  • 28.11.24, 16:56

Лиги: я не поддерживаю тех, кто говорит о свободном рынке в отношении алкоголя

Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что с повышением акциза на алкоголь потребление сократится, но поступления в бюджет останутся неизменными.
  • Министр финансов Юрген Лиги считает, что с повышением акциза на алкоголь потребление сократится, но поступления в бюджет останутся неизменными. Foto: Liis Treimann
Предложения по снижению потребления алкоголя рассчитаны на десятилетнюю перспективу, охватывающую 2025-2035 годы. Министерство социальных дел считает, что в этот период можно было бы связать акциз на алкоголь с уровнем инфляции, а часть полученных средств направить на лечение зависимостей или финансирование профилактики.

Похожие статьи

Mнения
  • 18.08.24, 11:49
Производитель пива: приграничная торговля вернулась
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Новости
  • 08.11.24, 15:49
Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро
По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht.
ТОП
  • 06.09.24, 11:17
ТОП производителей напитков: «Латвия получит десятки миллионов дополнительного акциза»
Эстонские производители напитков ожидают, что 2024 год будет сложным. По их прогнозам, рост налогов отпугнет покупателей из Латвии, и Эстония потеряет миллионы налоговых доходов.
Новости
  • 20.07.24, 10:00
«Просьба отнестись с пониманием». Новое правительство обещает сократить расходы и повысить налоги
Добавлен список новых министров и текст коалиционного соглашения!
«Это очень тяжело», – сказал будущий премьер-министр Кристен Михал о предстоящих сокращениях. Новое правительство обещает сократить расходы на 670 миллионов евро за три года. Будут повышены как НСО, так и подоходный налог. В то же время обещаны инвестиции в оборонную промышленность в размере 400 миллионов евро.
  • ST
Content Marketing
  • 09.10.24, 10:56
В облачных сервисах Telia предприятия разместили миллион гигабайт данных
Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.

Самые читаемые

1
Новости
  • 27.11.24, 08:53
Навязчивые дешевые товары с Temu беспокоят местных продавцов
2
Эпицентр
  • 27.11.24, 12:50
Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения
Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic
3
Новости
  • 27.11.24, 06:00
«Старые запасы» рабочей силы в Ида-Вирумаа исчерпываются
4
Новости
  • 26.11.24, 16:20
Eesti Energia отозвала с биржи свои энергетические мощности
5
Подсказка
  • 26.11.24, 13:03
Пять шагов заключения трудового договора: о чем нужно помнить работодателю?
6
Новости
  • 27.11.24, 11:44
Латвия намерена строить Rail Baltica в обход Риги

Последние новости

Опрос
  • 28.11.24, 17:08
Опрос: жители Эстонии недовольны налоговой системой
Новости
  • 28.11.24, 16:56
Лиги: я не поддерживаю тех, кто говорит о свободном рынке в отношении алкоголя
Предложения по ограничению потребления
Новости
  • 28.11.24, 16:04
Окончательное решение Госсуда: компания Olerex виновна
Штраф 300 000 евро!
Новости
  • 28.11.24, 15:19
Поправки в Закон об иностранцах могут запретить подавать документы на русском
Новости
  • 28.11.24, 15:16
Европарламент требует разъяснений: что планируется делать с теневым флотом России?
Новости
  • 28.11.24, 14:38
Эстонские туристы заперты в отеле в Кении: турагентство KonTiki не перевело деньги вовремя
Подсказка
  • 28.11.24, 14:16
Штраф за просроченные права и наказание за езду без прав – разные вещи
Новости
  • 28.11.24, 14:09
«Экспорт Эстонии мог бы вырасти на миллиард евро, если бы наша онлайн-торговля была на уровне Литвы»

Сейчас в фокусе

Таможенный инспектор-кинолог Маарья Лайдла и таможенная собака Пяхкель проверяют посылки в сортировочном центре Omniva.
Новости
  • 27.11.24, 08:53
Навязчивые дешевые товары с Temu беспокоят местных продавцов
Эпицентр
  • 27.11.24, 12:50
Пациенты стали дилерами: больные торгуют на черном рынке препаратами для похудения
Эксперимент срывает покров с того, что происходит на черном рынке торговли Ozempic
Молодой работник производит мебель на заводе Nevotex Narva. По словам его директора Юрия Сайя, вчерашние студенты появились здесь лишь в последний год.
Новости
  • 27.11.24, 06:00
«Старые запасы» рабочей силы в Ида-Вирумаа исчерпываются
Повышение ставки накоплений – это важный инструмент даже для тех, кто обычно не считает себя особенно дисциплинированным.
Биржа
  • 27.11.24, 15:03
Инвестор Тоомас: используйте забытый трюк, и будущее сразу станет ярче
Строительство терминала Rail Baltica в Риге.
Новости
  • 27.11.24, 11:44
Латвия намерена строить Rail Baltica в обход Риги
Разделение Google изменит технологический сектор.
Биржа
  • 27.11.24, 10:51
Возможное разделение Google серьезно встревожило сектор высоких технологий
Рассмотрение заявления о банкротстве Jane Kaerajook в суде было прекращено. Для этого компании или одному из ее кредиторов необходимо было внести депозит.
Новости
  • 27.11.24, 10:09
Суд отказался возбуждать дело о банкротстве производителя овсяных напитков
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков
  • ST
Content Marketing
  • 25.11.24, 10:20
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024