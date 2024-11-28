Лиги: я не поддерживаю тех, кто говорит о свободном рынке в отношении алкоголя

Добавлен список новых министров и текст коалиционного соглашения!

«Это очень тяжело», – сказал будущий премьер-министр Кристен Михал о предстоящих сокращениях. Новое правительство обещает сократить расходы на 670 миллионов евро за три года. Будут повышены как НСО, так и подоходный налог. В то же время обещаны инвестиции в оборонную промышленность в размере 400 миллионов евро.