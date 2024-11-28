Лиги: я не поддерживаю тех, кто говорит о свободном рынке в отношении алкоголя
Министерство социальных дел подготовило новые предложения по снижению потребления алкоголя – основной вариант предполагает повышение акциза. Министр финансов Юрген Лиги считает, что продажу алкоголя действительно необходимо регулировать.
Министр финансов Юрген Лиги считает, что с повышением акциза на алкоголь потребление сократится, но поступления в бюджет останутся неизменными. Foto: Liis Treimann
Предложения по снижению потребления алкоголя рассчитаны на десятилетнюю перспективу, охватывающую 2025-2035 годы. Министерство социальных дел считает, что в этот период можно было бы связать акциз на алкоголь с уровнем инфляции, а часть полученных средств направить на лечение зависимостей или финансирование профилактики.
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Добавлен список новых министров и текст коалиционного соглашения!
«Это очень тяжело», – сказал будущий премьер-министр Кристен Михал о предстоящих сокращениях. Новое правительство обещает сократить расходы на 670 миллионов евро за три года. Будут повышены как НСО, так и подоходный налог. В то же время обещаны инвестиции в оборонную промышленность в размере 400 миллионов евро.
Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.