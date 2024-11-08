Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро

По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht
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- Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд. Foto: Andres Haabu
Как сообщалось ранее, помимо уже утвержденного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 годов, акцизные ставки дополнительно вырастут на 5% в июле 2025 года и в январе 2026 года. Это означает, что в 2025 и 2026 годах акцизы в Эстонии увеличатся на десять процентов. В 2027 и 2028 годах акциз на алкоголь и табачные изделия повысится еще на 5%. На практике это означает, что бутылка пива, которая сейчас стоит 1,50 евро, к лету 2025 года с учетом роста налогом подорожает до 1,57 евро, а к 2028 году – примерно до 1,9 евро.
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