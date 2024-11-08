Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,05%272,79
  • OMX Riga−0,15%874,26
  • OMX Tallinn−0,46%1 752,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 048,12
  • S&P 5000,36%5 994,32
  • DOW 300,69%44 032,61
  • Nasdaq −0,15%19 241,36
  • FTSE 100−0,88%8 068,77
  • Nikkei 2250,3%39 500,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,7
  • OMX Baltic−0,05%272,79
  • OMX Riga−0,15%874,26
  • OMX Tallinn−0,46%1 752,26
  • OMX Vilnius−0,1%1 048,12
  • S&P 5000,36%5 994,32
  • DOW 300,69%44 032,61
  • Nasdaq −0,15%19 241,36
  • FTSE 100−0,88%8 068,77
  • Nikkei 2250,3%39 500,37
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%104,7
  • 08.11.24, 15:49

Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро

По мнению руководителя A. Le Coq Яануса Виханда, дополнительный акциз на алкоголь принесет государству больше вреда, чем пользы. Об этом он заявил в интервью Ärileht.
Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд.
  • Руководитель A. Le Coq Яанус Виханд. Foto: Andres Haabu
Как сообщалось ранее, помимо уже утвержденного повышения акцизов на алкоголь и табачные изделия в январе 2025 и 2026 годов, акцизные ставки дополнительно вырастут на 5% в июле 2025 года и в январе 2026 года. Это означает, что в 2025 и 2026 годах акцизы в Эстонии увеличатся на десять процентов. В 2027 и 2028 годах акциз на алкоголь и табачные изделия повысится еще на 5%. На практике это означает, что бутылка пива, которая сейчас стоит 1,50 евро, к лету 2025 года с учетом роста налогом подорожает до 1,57 евро, а к 2028 году – примерно до 1,9 евро.

Похожие статьи

ТОП
  • 06.09.24, 11:17
ТОП производителей напитков: «Латвия получит десятки миллионов дополнительного акциза»
Эстонские производители напитков ожидают, что 2024 год будет сложным. По их прогнозам, рост налогов отпугнет покупателей из Латвии, и Эстония потеряет миллионы налоговых доходов.
Mнения
  • 18.08.24, 11:49
Производитель пива: приграничная торговля вернулась
Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления Saku Õlletehas.
Новости
  • 19.07.24, 15:27
Производители пива: приграничная торговля вновь набирает обороты
«Каждая купленная в Латвии бутылка пива лишает Эстонию дохода»
За первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии было продано почти на 30% больше пива, чем за тот же период прошлого года. На северной границе и на паромах было продано на 20% меньше пива по сравнению с предыдущим годом, сообщил Эстонский союз производителей пива.
Новости
  • 07.11.24, 09:59
В октябре цены выросли на 4%. Экономист: ценовое ралли продолжается
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в октябре 2024 года повысился по сравнению с сентябрем на 0,6% и по сравнению с октябрем прошлого года – на 4,1%. Товары были дороже по сравнению с октябрем прошлого года на 2,3% и услуги – на 7,1%.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Самые читаемые

1
Новости
  • 07.11.24, 08:31
Энергокомпании в замешательстве: кто оплатит отключение от российской сети?
2
Новости
  • 05.11.24, 10:59
Зарплата высокая, работников нет: в Эстонии дефицит инженеров
3
Новости
  • 07.11.24, 14:35
Андрус Мерило: в худшем случае эвакуируем население за границу
4
Новости
  • 07.11.24, 06:00
Ожидания в Нарве: что Трамп грядущий нам готовит?
5
Новости
  • 07.11.24, 11:58
Большой опрос предпринимателей вселяет надежду: «Еще пять месяцев ноября, и над нами засияет солнце»
6
Mнения
  • 05.11.24, 15:26
Зачем мы сами делаем то, в чем обвиняем граждан России и Беларуси?

Последние новости

Новости
  • 08.11.24, 17:17
Конец саги: бывшим руководителям Wendre предстоит возместить крупную сумму
Биржа
  • 08.11.24, 16:38
Победа Трампа нанесла серьезный удар по «зеленому» пенсионному фонду LHV
Новости
  • 08.11.24, 16:31
Делов-то: россиян лишили права голоса, президент Трамп – это позор? Жара в студии
Новости
  • 08.11.24, 15:49
Глава A. Le Coq: глупое решение правительства приведет к потере 30-40 млн евро
Биржа
  • 08.11.24, 14:08
Nvidia первой преодолела порог рыночной стоимости в 3,6 трлн долларов
Новости
  • 08.11.24, 12:56
Основатель стартапа был признан виновным в мошенничестве с субсидиями
Новости
  • 08.11.24, 11:50
Финский рынок недвижимости набирает обороты
Новости
  • 08.11.24, 11:31
Внутренний туризм теряет популярность

Сейчас в фокусе

Командующий Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило подчеркнул, что если начнется война между НАТО и Россией, то из-за географического положения на нашей территории начнутся боевые действия.
Новости
  • 07.11.24, 14:35
Андрус Мерило: в худшем случае эвакуируем население за границу
Американское присутствие в Нарве ощущается не только на военных парадах. Будет ли оно при Трампе более заметным или менее, пока не берется сказать никто.
Новости
  • 07.11.24, 06:00
Ожидания в Нарве: что Трамп грядущий нам готовит?
Помимо прямых затрат на поддержание резерва частоты, для потребителей стоимость электроэнергии также возрастет из-за снижения спроса на бирже, поскольку часть производства будет зарезервирована для поддержания частоты.
Новости
  • 07.11.24, 08:31
Энергокомпании в замешательстве: кто оплатит отключение от российской сети?
Ярослав Тавгень: хватит грустить – Трамп не выполняет трудные обещания!
Mнения
  • 06.11.24, 15:52
Ярослав Тавгень: хватит грустить – Трамп не выполняет трудные обещания!
Инвесторам теперь все ясно. Берите кошелек и отправляйтесь на рынок собирать акции из «корзины Трампа».
Биржа
  • 07.11.24, 08:56
Большой список покупок: американские акции, которые стимулировал Трамп
В ежегодном опросе Инфобанка Äripäev приняли участие около 1400 руководителей.
Новости
  • 07.11.24, 11:58
Большой опрос предпринимателей вселяет надежду: «Еще пять месяцев ноября, и над нами засияет солнце»
Делов-то: когда кажется, нереститься надо, круговорот министров в природе
Mнения
  • 25.10.24, 15:31
Делов-то: когда кажется, нереститься надо, круговорот министров в природе
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024