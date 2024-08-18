    Производитель пива: приграничная торговля вернулась

    Яaaн Хярмс, член правления пивоварни SakuФото: Андрас Кралла

    Хотя новые повышения налогов направлены на пополнение государственной казны, реальный эффект оказывается противоположным — пограничная торговля снова набирает обороты, и Эстония становится дорогим туристическим направлением, пишет Яaaн Хярмс, член правления пивоварни Saku.

    В первые пять месяцев этого года в нашем секторе уже заметно, что повышение налогов — как 5%-ное повышение акцизов, так и рост налога с оборота — начали оказывать влияние на рынок.
    Акциз на пиво в Эстонии уже на 48% выше, чем ставка в Латвии. Мы видим, что 5%-ное повышение акциза вместе с другими налоговыми изменениями повлияло на поведение потребителей — общий объем продаж местного пива, с которого государство получает акцизный доход, сократился на 7%. Однако, как и несколько лет назад, снова набирает обороты неблагоприятный для эстонской экономики тренд — рост приграничной торговли. В первые пять месяцев 2024 года в приграничных магазинах Латвии продано на 30% больше пива, чем за тот же период в прошлом году.

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