Лизинг автомобилей бьет рекорды

Перед введением автоналога в автосалонах наблюдается ажиотажный спрос – все спешат купить автомобиль до следующего года. Спрос достиг пика в октябре, когда объемы лизинга установили исторический рекорд.
Инвентаризация стала ключевым вопросом для автодилеров. Foto: Рауль Меэ
В октябре жители Эстонии взяли в лизинг автомобилей на 48 миллионов евро. Это на 26,8% больше, чем в сентябре, и на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Банка Эстонии.
Менее чем за полтора месяца до вступления в силу налога на регистрацию автомобилей самые активные покупатели – те, кто стремится приобрести машины побольше, в том числе внедорожники. О большом интересе свидетельствует рост числа тест-драйвов на 80%, а также эквивалентное увеличение числа заказов, говорят участники рынка.
Налогово-таможенный департамент начнет рассылку уведомлений об автомобильном налоге 15 февраля следующего года, рассказал руководитель отдела подоходного налога НТД Мадис Лаас. Оплату можно будет произвести 15 июня и 15 декабря.
Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.
Облачные услуги Telia – крупнейшей ИТ- и телекоммуникационной компании Эстонии – используют сотни местных предприятий. Основная причина заключается в том, что дата-центры находятся на территории Эстонии, а это значительно снижает риски безопасности, связанные с использованием зарубежных хостинговых услуг.