Назад 28.11.24, 11:20 Лизинг автомобилей бьет рекорды Перед введением автоналога в автосалонах наблюдается ажиотажный спрос – все спешат купить автомобиль до следующего года. Спрос достиг пика в октябре, когда объемы лизинга установили исторический рекорд.

Инвентаризация стала ключевым вопросом для автодилеров. Foto: Рауль Меэ

В октябре жители Эстонии взяли в лизинг автомобилей на 48 миллионов евро. Это на 26,8% больше, чем в сентябре, и на 76% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Банка Эстонии.