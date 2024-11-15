Уличенный в налоговом мошенничестве продавец роскошных авто сработался с известным бизнесменом

Из-за войны логистика и перевозки столкнулись с падением спроса на западе и бюрократическими препятствиями на востоке. А тут еще подоспели новые требования ЕС к тахографам и ужесточение контроля на границе с Россией. О ситуации в отрасли и ее перспективах ДВ поговорили с генеральным директором логистической компании Garant Trans Игорем Рабцевичем.