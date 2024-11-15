Деловые ведомости
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  • 15.11.24, 08:44

Уличенный в налоговом мошенничестве продавец роскошных авто сработался с известным бизнесменом

Учредители и бывшие руководители фирмы, занимающейся продажей подержанных автомобилей премиум-класса, попались на налоговых махинациях и заключили сделку с прокуратурой. Однако бизнес продолжается: в число владельцев недавно вошёл известный девелопер.
В истории компании Ferati, занимающейся в Пеэтри продажей подержанных автомобилей, есть тёмное пятно.
  • В истории компании Ferati, занимающейся в Пеэтри продажей подержанных автомобилей, есть тёмное пятно. Foto: Andras Kralla
«На момент вступления я ничего не знал о каком-либо уголовном деле», — говорит владелец компании недвижимости Invego Кристьян-Тор Вяхи. Он присоединился к числу владельцев компании по продаже автомобилей Ferati месяц назад.

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