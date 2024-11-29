Турфирма KonTiki уплывает в небытие

Туристическая фирма Kon Tiki Reisid прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией. По состоянию на вечер четверга клиенты компании остаются заблокированными в отеле в Кении из-за долгов фирмы, пишет Rus.ERR.
Теперь под пальмы будет возить кто-то другой. Foto: Veiko Tõkman
"Все путешественники, отправившиеся в рейсы через нашу компанию, смогут завершить свои путешествия. В случае возникновения непредвиденных ситуаций все расходы на возвращение домой будут покрыты. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал использовать залог - гарантию от Kon Tiki Reisid," - заявила представитель компании Кристине Хаммерберг.
Все новые вылеты отменены с четверга, 28 ноября. Туристы, сделавшие предоплаты, должны подать заявление на сайте TTJA в течение двух месяцев для возврата внесенных средств.
На кладбище разоренных эстонских авиакомпаний, где уже покоятся Estonian Air, Aero Airlines, ELK Airways, Enimex, Livonia Air и другие, вот-вот появится очередной надгробный памятник, на сей раз с логотипом Nordica. Ну, а «Деловые ведомости» вспоминают первую фирму в печальном списке – компанию Aeronaut, учрежденную еще в начале ХХ века, на заре эстонской независимости.
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