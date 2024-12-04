Не море пива: Carlsberg прощается с «Балтикой»

Carlsberg Group рассчитывает в ближайшие дни закрыть сделку по продаже пивоваренной компании «Балтика», сообщил датский концерн. Среди покупателей называют партнера Путина по дзюдо, президента «Балтики», Таймураза Боллоева.
Компания Carlsberg продает долю в России втрое дешевле, чем хотела. Foto: Александр Демьянчук
О сделке, заключающейся в выкупе доли менеджментом, сообщила сама компания Carlsberg. Контролирующим акционером «Балтики» станет компания, совладельцы которой – два топ-менеджера, давно работающие в компании, сказано в релизе.
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