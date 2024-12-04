Около пятисот клиентов ждут возврата денег от обанкротившегося туроператора

Отель в Кении, где граждане Эстонии оказались в ловушке из-за долгов турфирмы, но смогли выбраться благодаря усилиям Министерства иностранных дел и Департамента защиты прав потребителей. Foto: Jacaranda Indian Ocean Beach Resort
В четверг компания объявила о прекращении своей деятельности, ссылаясь на тяжелое экономическое положение, и сообщила об отмене всех новых запланированных туров. Для получения возврата предоплат клиенты должны в течение двух месяцев подать заявление через сайт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Туристическая фирма Kon Tiki Reisid прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией. По состоянию на вечер четверга клиенты компании остаются заблокированными в отеле в Кении из-за долгов фирмы, пишет Rus.ERR.
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты удивляются очередной глупости от социал-демократов – стремлению жестче регулировать алкоголь, изумляются наглости, с которой население из под полы торгует чудо-средством Ozempic, и дают нарвитянам совет – готовить кошельки и радиаторы, чтобы не замерзнуть ради климатических целей.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.