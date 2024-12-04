Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,08%267,76
  • OMX Riga−1,21%867,41
  • OMX Tallinn−0,26%1 714,06
  • OMX Vilnius0,28%1 046,09
  • S&P 5000,42%6 075,24
  • DOW 300,42%44 892,85
  • Nasdaq 1,01%19 676,95
  • FTSE 100−0,28%8 335,81
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,64
  • OMX Baltic−0,08%267,76
  • OMX Riga−1,21%867,41
  • OMX Tallinn−0,26%1 714,06
  • OMX Vilnius0,28%1 046,09
  • S&P 5000,42%6 075,24
  • DOW 300,42%44 892,85
  • Nasdaq 1,01%19 676,95
  • FTSE 100−0,28%8 335,81
  • Nikkei 2250,07%39 276,39
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%110,64
  • 04.12.24, 16:20

Около пятисот клиентов ждут возврата денег от обанкротившегося туроператора

В Департамент защиты прав потребителей поступило около 500 заявлений от клиентов туроператора Kon Tiki Reisid OÜ с требованием возврата предоплат и компенсаций за неоказанные туристические услуги.
Отель в Кении, где граждане Эстонии оказались в ловушке из-за долгов турфирмы, но смогли выбраться благодаря усилиям Министерства иностранных дел и Департамента защиты прав потребителей.
  • Отель в Кении, где граждане Эстонии оказались в ловушке из-за долгов турфирмы, но смогли выбраться благодаря усилиям Министерства иностранных дел и Департамента защиты прав потребителей. Foto: Jacaranda Indian Ocean Beach Resort
В четверг компания объявила о прекращении своей деятельности, ссылаясь на тяжелое экономическое положение, и сообщила об отмене всех новых запланированных туров. Для получения возврата предоплат клиенты должны в течение двух месяцев подать заявление через сайт Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Похожие статьи

Новости
  • 28.11.24, 14:38
Эстонские туристы заперты в отеле в Кении: турагентство KonTiki не перевело деньги вовремя
Эстонских туристов задержали в отеле в Кении, поскольку к концу путевки отель так и не получил денег от турагентства за их проживание, пишет Delfi. Общая задолженность оценивается в 40 тысяч долларов.
Новости
  • 29.11.24, 08:14
Турфирма KonTiki уплывает в небытие
Туристическая фирма Kon Tiki Reisid прекращает деятельность в связи со сложной экономической ситуацией. По состоянию на вечер четверга клиенты компании остаются заблокированными в отеле в Кении из-за долгов фирмы, пишет Rus.ERR.
Mнения
  • 29.11.24, 16:54
Делов-то: кризис отопления в Нарве, Ozempic на черном рынке, туристы застряли в Африке
В свежем выпуске подкаста «Делов-то» журналисты удивляются очередной глупости от социал-демократов – стремлению жестче регулировать алкоголь, изумляются наглости, с которой население из под полы торгует чудо-средством Ozempic, и дают нарвитянам совет – готовить кошельки и радиаторы, чтобы не замерзнуть ради климатических целей.
Mнения
  • 09.10.24, 08:45
Юлия Хельшер: «Туризма в Эстонии просто нет!»
Эстония не работает над тем, чтобы продавать себя туристам как единый бренд, считает Юлия Хельшер, управляющая рестораном с размещением Lahemaa Kohvikann в Ляэне-Вирумаа.
  • ST
Content Marketing
  • 25.11.24, 10:20
Недвижимость в Дубае 2024-2025: как купить недвижимость без лишних затрат и рисков
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.

Самые читаемые

1
Новости
  • 01.12.24, 14:21
Маргус Вихман: российский собственник Северного порта Палдиски отпугнул финских покупателей
2
Новости
  • 03.12.24, 06:00
Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму
3
Интервью
  • 02.12.24, 06:00
Промышленный строитель: объем работ в Ида-Вирумаа катастрофически упадет
4
Интервью
  • 03.12.24, 12:37
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже»
Интервью с Романом Кусма
5
Новости
  • 29.11.24, 08:46
Крупное задержание: расследование масштабного мошенничества с НДС выявило в Балтии преступную сеть
Доказательства указывают на возможное участие российских преступных группировок
6
Новости
  • 02.12.24, 10:32
Шведские компании грозят установить новый рекорд по числу банкротств

Последние новости

Новости
  • 04.12.24, 16:44
Sunly привлекла 60 миллионов евро
Новости
  • 04.12.24, 16:20
Около пятисот клиентов ждут возврата денег от обанкротившегося туроператора
Конкуренты отмечают рост спроса в секторе
  • ST
Content Marketing
  • 04.12.24, 16:05
HyBa – решение для обеспечения ликвидности предприятия
Новости
  • 04.12.24, 15:24
Европа готовится подрезать крылья Temu и Shein
Биржа
  • 04.12.24, 15:15
Предложите кандидата на звание «Инвестор года» и «Инвестиционный поступок года»
Новости
  • 04.12.24, 14:55
Минфин хочет ввести тотальное декларирование счетов
Новости
  • 04.12.24, 13:42
Олли Рен из совета ЕЦБ: есть много оснований для снижения процентной ставки в декабре
Новости
  • 04.12.24, 12:25
«Mündiäri опустошает кошелек моей бабушки». Отчаявшаяся внучка не может одолеть навязчивых продавцов

Сейчас в фокусе

Генеральный директор спа-отеля Aqva Роман Кусма не верит, что в следующем году ситуация в Эстонии улучшится, так как повышение налогов правительством душит бизнес, что затрудняет найм сотрудников и повышение зарплат. На фото Роман Кусма (стоит) задает вопрос министру промышленности Эркки Кельдо на конференции в Раквере. Вопрос касался поддержки крупных государственных инвестиций, к которой Кусма относится критически.
Интервью
  • 03.12.24, 12:37
«С чего бы это должно стать лучше? Все будет только хуже»
Интервью с Романом Кусма
Антс Пыльдсам (справа) в суде несколько недель назад.
Новости
  • 03.12.24, 06:00
Получивший миллионы от государства оружейный бизнесмен перевел активы в новую фирму
Министр торговли Китая Ван Вэньтао.
Новости
  • 03.12.24, 14:08
Китай запретил экспорт в США полезных ископаемых, используемых в ВПК
Теперь нужно похлопать дядю Трампа по плечу – биржи выглядят хорошо, все в зеленом. Пусть так продолжится и в декабре!
Биржа
  • 03.12.24, 13:51
Инвестор Тоомас: моя денежная фабрика работает на полную, ноябрь принес богатый урожай
В этом году участники конференции смогли посетить разные локации и встретиться с профессионалами своего дела.
Новости
  • 03.12.24, 15:20
Смотрите, как прошла конференция ДВ «Заставь деньги работать – 2024»
Инцидент произошел на северной ветке, по которой с февраля 2023 года поставляется казахстанская нефть для нефтеперерабатывающего завода в Шведте. На фото конечный пункт нефтепровода.
Новости
  • 02.12.24, 16:43
В Польше поврежден участок нефтепровода «Дружба»
Илон Маск
Новости
  • 03.12.24, 11:17
Акционеры Tesla недовольны решением суда по зарплате Илона Маска
Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей
  • ST
Content Marketing
  • 29.11.24, 20:01
Представьте себе, что вы узнали – в вашей комнате тайком побывали сотни людей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024