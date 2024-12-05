Назад 05.12.24, 16:46 Юрист напоминает: публикуя фотографии с корпоратива, соблюдайте права коллег Перед корпоративами и детскими праздниками эксперт по защите данных напомнил, что правила защиты персональных данных распространяются на фотографии и видео, где изображены коллеги, а особенно их дети. Ведь лицо, тело и голос человека относятся к его персональным данным.

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Эксперт по защите данных юридического бюро Hedman Андрес Оявер подчеркнул, что при фотографировании и видеосъемке важно учитывать правила защиты персональных данных. «Если фото или видео создаются для личного пользования и ими делятся только с друзьями и близкими, то дополнительных требований нет. Но если материалы планируется опубликовать в социальных сетях, следует заранее получить согласие людей, изображенных на них», – пояснил он.

Однако в повседневной жизни не стоит чрезмерно драматизировать такие ситуации. Если поведение друга или знакомого кого-то задело, эксперт рекомендует сначала обсудить это лично. Если диалог не помогает, материал можно удалить, воспользовавшись встроенными функциями социальных сетей.

Что нужно учитывать компаниям

Компании и учреждения, по словам Оявера, должны уделять особое внимание соблюдению правил защиты персональных данных: «Компании не могут ссылаться на личные цели при обработке персональных данных. Они обязаны учитывать требования законодательства в любом случае».

Правовой основой для съемки корпоративного мероприятия могут быть либо согласие участников, либо законный интерес компании. Важно также учитывать формат мероприятия, место его проведения и цель записи. «Если съемка проводится исключительно для того, чтобы участники могли заказать фотографии или видео, достаточно заранее предупредить об этом и руководствоваться здравым смыслом», – пояснил Оявер.

Однако если компания планирует использовать фотографии или видеоматериалы для публикации в социальных сетях, где люди будут узнаваемы, необходимо получить их согласие. Это согласие может быть устным, но компания должна быть готова подтвердить его при необходимости.

«На первый взгляд это может показаться сложным и бюрократичным, но так и должно быть, потому что работодатель не вправе решать, что именно нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни, а что нет», — напомнил Оявер. Он также добавил, что если человек впоследствии захочет удалить определенные материалы из социальных сетей, это желание должно быть удовлетворено.

Съемка детей – только с согласия родителей

Особую осторожность эксперт по защите данных бюро Hedman посоветовал соблюдать, если в корпоративных мероприятиях участвуют дети сотрудников. «В таких случаях недопустимы любые нарушения. Родительское согласие на использование материалов с изображением ребенка обязательно и должно быть четко выраженным», – подчеркнул он.

Адвокатское бюро Hedman консультирует предприятия сферы креативной промышленности и технологий по вопросам ИТ-права, защиты данных и интеллектуальной собственности, a также в сфере защиты данных и вопросах налогообложения.