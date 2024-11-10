Назад 10.11.24, 15:34 Как финансово обезопасить себя на случай потери работы? Потеря работы обычно означает значительные изменения как для самого человека, так и для его семьи. О том, как подготовиться заранее, чтобы в случае потери работы иметь возможность свести концы с концами, рассказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен.

Человек может временно потерять трудоспособность из-за болезни или несчастного случая. Фото иллюстративное. Foto: Shutterstock

По данным Департамента статистики, в этом году уровень безработицы заметнее всего вырос среди молодежи в возрасте 15–24 лет. Также увеличилось число людей, которые остаются безработными год или дольше. В то же время Банк Эстонии отмечает, что с замедлением экономического спада можно увидеть положительные признаки в том, что касается спроса на рабочую силу, хотя данные пока и не показывают роста занятости. «Хотя экономический рост замедлился, цены остаются высокими, что делает людей уязвимее в случае потери источника дохода, – отметила руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Кроме того, впереди отопительный сезон, когда траты на жилье выше обычного». Согласно результатам опроса банка Citadele, треть респондентов считает, что их расходы на отопление могут увеличиться более чем на 10%.