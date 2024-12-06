Миллиарды стремятся ввысь. Вот-вот появится банковский квартал

Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри.
В высотках квартала Маакри сосредоточены крупнейшие местные банки: LHV, SEB, Luminor и Coop. Скоро сюда переедет и Swedbank, а LHV возводит для себя новую стеклянную башню. Из этих банковских зданий управляют примерно 5200 сотрудниками и перемещают деньги по всей стране.
Один из самых ярких представителей финтеха, компания Wise, торгующаяся на Лондонской фондовой бирже, получила выговор от Европейского надзорного органа за нарушение мер по борьбе с отмыванием денег – газета Financial Times сегодня подробно описывает события, произошедшие несколько лет назад.
Эстонский разработчик солнечных панелей Sunly получил в общей сложности 60 миллионов евро, из которых Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) добавил 36 миллионов евро к предыдущим инвестициям. Другие инвесторы также увеличили свои вклады.
Покупка недвижимости в Дубае с целью получения пассивного дохода или оформления вида на жительство доступна, не выходя из дома. В этом интервью Игорь Кинг расскажет о динамично развивающемся рынке недвижимости в Арабских Эмиратах, возможностях, которые он предлагает инвесторам, и причинах, по которым приобретение жилья для аренды здесь является выгодным решением.