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  • 06.12.24, 09:09

Миллиарды стремятся ввысь. Вот-вот появится банковский квартал

Из небольшого квартала в центре Таллинна формируется финансовый центр Эстонии – только в этом году отсюда в местную экономику было вложено более 5,1 миллиарда евро. Новые высотные здания обещают значительно изменить облик и характер улицы Маакри.
«Настоящий банкир всегда там, где его клиенты», – сказал глава SEB Аллан Парик, добавив, что, хотя в Маакри расположено множество компаний, бизнесы, работающие в других частях страны, для банка ничуть не менее важны. Однако он также отметил, что Таллинн производит впечатляющий вид с моря, и это, по его мнению, тоже имеет значение.
В высотках квартала Маакри сосредоточены крупнейшие местные банки: LHV, SEB, Luminor и Coop. Скоро сюда переедет и Swedbank, а LHV возводит для себя новую стеклянную башню. Из этих банковских зданий управляют примерно 5200 сотрудниками и перемещают деньги по всей стране.

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