Для работодателей повысится ряд необлагаемых предельных ставок

Рийгикогу принял поправки к Закону о подоходном налоге, согласно которым с начала 2025 года для предпринимателей будут увеличены сразу несколько пороговых значений, не облагаемых налогом, пишет rus.err.ee.
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Необлагаемый лимит суточных для зарубежной командировки вырастет с нынешних 50 евро до 75 евро за первые 15 дней зарубежной командировки и с текущих 32 евро до 40 евро за каждый последующий день.
В настоящее время выплаты, производимые юридическим лицом в связи с питанием, проживанием, размещением или развлечением гостей и деловых партнеров, не облагаются налогом, если расходы составляют не более 32 евро в месяц, но с 2025 года порог, не облагаемый налогом, увеличится до 50 евро в месяц.
По действующему закону лимит расходов на укрепление здоровья работников составляет 100 евро на одного работника в квартал; в дальнейшем лимит станет не квартальным, а годовым и составит 400 евро в год.
Если сейчас не облагаемая налогом предельная норма компенсации, выплачиваемой одному человеку при ведении учета поездок за использование личного легкового автомобиля, составляет 0,30 евро за километр, но не более 335 евро в месяц, то согласно обновленному закону она увеличится до 0,50 евро за километр, но не более 550 евро в месяц.
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