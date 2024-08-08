Вариант экономии на детском счете: как не разбазарить льготы и не нарушить закон?

«Моя дочь в свои 6 лет – лучший инвестор, чем я»: как родители инвестируют от имени детей

Одно из правил инвестиций – чем раньше начнешь вкладывать деньги, тем выше доход. Вот почему некоторые родители в Эстонии начинают вкладывать деньги от имени своих отпрысков с первых лет их жизни. ДВ собрали четыре истории таких семей.