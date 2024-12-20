Назад 20.12.24, 15:18 Правление фонда развития Таллиннской больницы подало в отставку Правление фонда развития Таллиннской больницы решило подать в отставку с мая 2025 года, сославшись на не уточненные разногласия с советом организации, передает rus.err.ee.

Здание столичной горуправы. Фото иллюстративное. Foto: Andres Haabu

Председатель правления Свен Крууп сказал, что за этим решением стоят полученные от совета фонда сигналы, которые делают дальнейшую совместную работу затруднительной.

«Такое заявление мы подали совету. Правление само подало в отставку, видя, что в сложившейся ситуации трудно прогнозировать долгосрочное сотрудничество», – сказал Крууп ERR.

«Совет не дал нам прямых указаний (подать в отставку - ред.), но он дал нам хорошо понятный сигнал, несколько раз повторенный и словом, и делом. Умный человек понимает по таким сигналам, какие мысли у совета», – добавил он.

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе (Isamaa) подтвердил ERR, что совету фонда было отправлено письмо, в котором сообщалось, что с 30 мая нынешнее правление организации прекращает свою деятельность: «Нынешнее правление готово работать до мая. И очевидно, что после этого совет будет обязан начать поиск нового правления. Это краткосрочная перспектива. В более долгосрочной перспективе, если нам удастся договориться с государством о консолидации таллиннских больниц, то в какой-то момент, хоть и не в ближайшие месяцы, фонд развития Таллиннской больницы будет так или иначе ликвидирован и объединен с этой новой таллиннской больницей. Это вопрос одного-двух лет».