Деловые ведомости
Подписаться
Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,45%271,67
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn−0,44%1 726,94
  • OMX Vilnius0,28%1 066,75
  • S&P 500−0,33%5 847,79
  • DOW 30−0,02%42 334,04
  • Nasdaq −0,75%19 227,44
  • FTSE 100−0,73%8 046,39
  • Nikkei 225−0,29%38 701,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%107,03
  • OMX Baltic−0,45%271,67
  • OMX Riga−0,16%862,52
  • OMX Tallinn−0,44%1 726,94
  • OMX Vilnius0,28%1 066,75
  • S&P 500−0,33%5 847,79
  • DOW 30−0,02%42 334,04
  • Nasdaq −0,75%19 227,44
  • FTSE 100−0,73%8 046,39
  • Nikkei 225−0,29%38 701,9
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,21
  • EUR/RUB0,00%107,03
  • 20.12.24, 15:18

Правление фонда развития Таллиннской больницы подало в отставку

Правление фонда развития Таллиннской больницы решило подать в отставку с мая 2025 года, сославшись на не уточненные разногласия с советом организации, передает rus.err.ee.
Здание столичной горуправы. Фото иллюстративное.
  • Здание столичной горуправы. Фото иллюстративное. Foto: Andres Haabu
Председатель правления Свен Крууп сказал, что за этим решением стоят полученные от совета фонда сигналы, которые делают дальнейшую совместную работу затруднительной.
«Такое заявление мы подали совету. Правление само подало в отставку, видя, что в сложившейся ситуации трудно прогнозировать долгосрочное сотрудничество», – сказал Крууп ERR.
«Совет не дал нам прямых указаний (подать в отставку - ред.), но он дал нам хорошо понятный сигнал, несколько раз повторенный и словом, и делом. Умный человек понимает по таким сигналам, какие мысли у совета», – добавил он.
Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе (Isamaa) подтвердил ERR, что совету фонда было отправлено письмо, в котором сообщалось, что с 30 мая нынешнее правление организации прекращает свою деятельность: «Нынешнее правление готово работать до мая. И очевидно, что после этого совет будет обязан начать поиск нового правления. Это краткосрочная перспектива. В более долгосрочной перспективе, если нам удастся договориться с государством о консолидации таллиннских больниц, то в какой-то момент, хоть и не в ближайшие месяцы, фонд развития Таллиннской больницы будет так или иначе ликвидирован и объединен с этой новой таллиннской больницей. Это вопрос одного-двух лет».

Похожие статьи

Новости
  • 14.11.24, 15:53
Таллиннская больница будет создана как акционерное общество
В четверг, 14 ноября, в ходе встречи рабочей группы Министерства социальных дел и столичных властей пришли к договоренности, что объединенная Таллиннская больница будет акционерным обществом, пишет rus.err.ee.
Новости
  • 22.10.23, 11:07
10 000 евро в месяц: больше всех среди врачей получают ортодонты
Самая высокая зарплата среди врачей у ортодонтов — с учетом премий и различных выплат они получают в среднем 10 397 евро брутто в месяц.
Новости
  • 30.06.22, 10:21
Таллинн рассчитывает получить 280 млн евро для строительства Таллиннской больницы
Таллиннская городская управа сегодня одобрила заключение договора об использовании для строительства Таллиннской больницы субсидии Фонда восстановления и устойчивости, а также наделила мэра полномочиями подписать договор между городом и Министерством социальных дел, сообщает городская управа.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.

Самые читаемые

1
Эпицентр
  • 19.12.24, 06:00
Проклятый старый дом: кто владеет заброшенными зданиями Старого Таллинна?
2
Новости
  • 19.12.24, 10:55
Компании бывшего крупного бизнесмена банкротятся одна за другой
3
Новости
  • 17.12.24, 11:59
Infortar строит магазин Depo в Ласнамяэ
Объем инвестиций – 52 млн евро
4
Биржа
  • 18.12.24, 16:13
«Люди ничего об этом не знают!»: инвестирующих через компании ждет новое обязательство
5
Эпицентр
  • 19.12.24, 14:06
«Да, я действительно поднимался на борт». У Эстонии важная роль в борьбе с российским теневым флотом
6
Биржа
  • 19.12.24, 08:49
Рынки упали, доллар вырос после решения ФРС
Nasdaq -3,6%

Последние новости

Mнения
  • 20.12.24, 16:20
Делов-то: EKA отказывается от сотрудничества с Израилем, Эстония — «страна-головастик»
Новости
  • 20.12.24, 16:06
A. Le Coq вышел на рынок Мексики
Новости
  • 20.12.24, 15:18
Правление фонда развития Таллиннской больницы подало в отставку
Биржа
  • 20.12.24, 14:55
Акции Novo Nordisk обвалились
Новости
  • 20.12.24, 13:53
Z-канал публикует переписку эстонской полиции о пограничных закупках, пытаясь выдать это за скандал
Новости
  • 20.12.24, 13:32
Банк России сохранил ставку на прежнем уровне
Новости
  • 20.12.24, 13:24
Индрек Рахумаа намерен вывести компанию на Лондонскую биржу
  • ST
Content Marketing
  • 20.12.24, 12:51
Разработчик программного обеспечения Merada: уязвимости безопасности следует контролировать не реже раза в месяц

Сейчас в фокусе

Заброшенных и ветшающих старинных домов в Таллинне не так много. И потому выбитые окна и исписанные граффити стены особенно бросаются в глаза.
Эпицентр
  • 19.12.24, 06:00
Проклятый старый дом: кто владеет заброшенными зданиями Старого Таллинна?
Предприниматель Янек Похла на конференции Äriplaan в 2020 году. Тогда он рассказывал о своих планах в трех областях: туризм (Novaturas), спорт (Tahe Outdoors) и домашние животные и товары для них (бывший Faunatar).
Новости
  • 19.12.24, 10:55
Компании бывшего крупного бизнесмена банкротятся одна за другой
«Некоторые биржевые трейдеры могут достичь этого предела в первую неделю января», – предупредила инвестор Кристи Сааре о влиянии нового закона.
Биржа
  • 18.12.24, 16:13
«Люди ничего об этом не знают!»: инвестирующих через компании ждет новое обязательство
Яак Вийлипус, заведующий отделом мореходства Министерства климата, называет происходящее в Балтийском море шахматной партией.
Эпицентр
  • 19.12.24, 14:06
«Да, я действительно поднимался на борт». У Эстонии важная роль в борьбе с российским теневым флотом
Глава ФРС Джером Пауэлл.
Биржа
  • 19.12.24, 08:49
Рынки упали, доллар вырос после решения ФРС
Nasdaq -3,6%
Меэлис Паавел в 2016 году.
Новости
  • 19.12.24, 11:26
Многолетний руководитель Кассы по безработице уходит с должности
Юри Росс, владелец Büroomaailm, говорит, что сейчас нет бизнеса, у которого нет проблем. На фото Росс участвует в турнире по гольфу в рамках Пярнуской конференции по управлению, организованной Äripäev.
Новости
  • 18.12.24, 13:38
Прогноз от ритейла: еще больше налоговых должников, банкротств и поглощений
Юри Росс: мы живем в капиталистическом обществе – кто не справляется, должен сменить профессию
Инициатива набирает обороты: в декабре 2001 года на пресс-конференции Министерства социальных дел министр социальных дел Эйки Нестор представил нового председателя совета Кассы по безработице Райво Пааво.
  • ST
Content Marketing
  • 12.12.24, 12:24
План эстонской системы социального страхования зародился на кухне Сийма Калласа

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Деловые ведомости

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2024