Назад 14.11.24, 15:53 Таллиннская больница будет создана как акционерное общество В четверг, 14 ноября, в ходе встречи рабочей группы Министерства социальных дел и столичных властей пришли к договоренности, что объединенная Таллиннская больница будет акционерным обществом, пишет rus.err.ee.

Проект Таллиннской больницы. Foto: Pressifoto

Канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа пояснил, что форма акционерного общества позволит лучше управлять объединенной Таллиннской больницей, обеспечивая большую прозрачность и контроль, а также четко определенную ответственность: «Форма акционерного общества также создает более широкие возможности для привлечения инвестиций, которые необходимы для развития больницы и повышения качества услуг».

Вице-мэр Таллинна Карл Сандер Казе отметил, что форма акционерного общества более разумна, учитывая больницы, принадлежащие сейчас Таллинну.

В рамках направлений развития больничной сети до 2040 года предусмотрено, что существующие больницы больничной сети в Эстонии не будут закрыты, однако в столице планируется объединить Северо-Эстонскую региональную больницу, Таллиннскую детскую больницу, Ида-Таллиннскую центральную больницу и Ляэне-Таллиннскую центральную больницу в один мощный центр компетенции на севере Эстонии.

Стороны переговоров предполагают, что в будущем в Таллинне будет два современных медицинских городка: один – в Ласнамяэ и другой в – Мустамяэ.