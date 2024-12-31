Назад 31.12.24, 13:50 Euribor после Рождества сделал несколько шагов вниз Ставка Euribor, влияющая на стоимость кредитов, снизилась после рождественских каникул.

Ставка Euribor радует заемщиков. Foto: Эрик Прозес

До Рождества шестимесячная ставка Euribor составляла 2,612%, но по состоянию на понедельник она снизилась до 2,562%. Для сравнения: в то же время в прошлом году шестимесячная ставка Euribor находилась на уровне 3,861%.