Руководители банков прогнозируют: что будет с экономикой в следующем году?

Слева направо: руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу, руководитель Swedbank Олави Лепп, руководитель Coop Pank Маргус Ринк и руководитель SEB Аллан Парик. В момент фотографии руководители банков направлялись к тогдашнему премьер-министру Кае Каллас, чтобы обсудить банковский налог. Foto: Liis Treimann
Руководители крупнейших банков Эстонии отвечают на два вопроса: что ждёт экономику в следующем году и какая её главная проблема.
Департамент статистики недавно сообщил, что 50% эстонского ВВП дает столица, а доля услуг в нашей экономике выросла до рекордных 73%. Что это означает? Об этом ДВ спросили экономического аналитика банка SEB Михкеля Нестора.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, положение экономики улучшилось. Если в этом году ожидается снижение экономики на 0,7%, то к концу 2025 года центральный банк прогнозирует рост эстонской экономики на 1,6%.
Согласно свежему экономическому прогнозу Банка Эстонии, положение экономики улучшилось. Если в этом году ожидается снижение экономики на 0,7%, то к концу 2025 года центральный банк прогнозирует рост эстонской экономики на 1,6%.
Сегодня кажется немыслимым вести деятельность и работать в стране, где нет страхования от безработицы и соответствующего учреждения. Тем не менее, всего несколько десятилетий назад, когда мы начинали выстраивать социальную систему Эстонии, в ее необходимости многие очень сомневались. Однако создатели страхования были убеждены в том, что это действительно важно.