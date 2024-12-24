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  • 24.12.24, 15:29

Руководители банков прогнозируют: что будет с экономикой в следующем году?

Руководители эстонских банков смотрят в следующий год с оптимизмом. По их оценке, подъем будет плавным и обдуманным, но вселить уверенность в предпринимателей сложно.
Слева направо: руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу, руководитель Swedbank Олави Лепп, руководитель Coop Pank Маргус Ринк и руководитель SEB Аллан Парик. В момент фотографии руководители банков направлялись к тогдашнему премьер-министру Кае Каллас, чтобы обсудить банковский налог.
  • Слева направо: руководитель LHV Group Мадис Тоомсалу, руководитель Swedbank Олави Лепп, руководитель Coop Pank Маргус Ринк и руководитель SEB Аллан Парик. В момент фотографии руководители банков направлялись к тогдашнему премьер-министру Кае Каллас, чтобы обсудить банковский налог. Foto: Liis Treimann
Руководители крупнейших банков Эстонии отвечают на два вопроса: что ждёт экономику в следующем году и какая её главная проблема.
Что нас ждёт в следующем году?

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